Do Liverpoolu mieri mladý Japonec! Prepíše sa klubová história?

Takumi Minamino (24) sa už čoskoro môže stať prvým japonským futbalistom, ktorý bude hrať za FC Liverpool.

Anglický klub rokuje o prestupe 24-ročného ofenzívneho stredopoliara z RB Salzburg, potvrdil vo štvrtok športový riaditeľ rakúskeho majstra Christoph Freund.

Obhajca trofeje sa o postup do osemfinále obával až do posledného kola, v ktorom na ihrisku Salzburgu vyhral v atraktívnom súboji 2:0.

Minamino prišiel do Salzburgu z Cereza Osaka v roku 2015 a v zmluve má údajne stanovenú výstupnú klauzulu na 8,5 milióna eur. "Je pre nás cťou, že o našich hráčov majú záujem takéto veľkokluby," uviedol Freund.

Interes je aj o ďalších ofenzívnych hráčov Salzburgu - s ôsmimi gólmi druhého najlepšieho strelca tohto ročníka Ligy majstrov Nóra Erlinga Brauta Haalanda a Kórejčana Hwanga Hee-chana. Nemecké médiá informovali, že Haalanda má na lane Borussia Dortmund. Periodikum Ruhr-Nachrichten tvrdí, že nórsky útočník vo štvrtok odletel do Dortmundu na rokovania. "Nebudem to komentovať," reagoval športový riaditeľ Borussie Michael Zorc. Ďalším záujemcom o Haalanda je podľa Kickeru aj RB Lipsko.



Iba 19-ročný Haaland nastrieľal v tejto sezóne 28 gólov v 22 stretnutiach. So Salzburgom má kontrakt až do roku 2023, výstupná klauzula hovorí o sume 20 miliónov eur.