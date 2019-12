Nahnevané slová fanúšikov Gotta o vdove Ivane: Veci sa pohli až dva mesiace po jeho smrti!

Karel Gott († 80) odišiel do speváckeho neba 1. októbra. Viac ako dva mesiace od jeho smrti páli mnoho jeho priaznivcov na jazyku rovnaká otázka.

Zatiaľ čo po úmrtí maestra vdove Ivane adresovali slová sústrasti a obdivovali ju za zvládnutý pohreb aj poslednú rozlúčku, začala sa ozývať kritika. Karla Gotta totiž stále nepochovali. Ivana pritom koncom októbra zverejnila správu, že spevákov hrob bude na pražskom cintoríne Malvazinky. Prešiel viac ako mesiac a zarmútení fanúšikovia stále nemajú kam odniesť maestrovi kvety či zapáliť sviečku.

Nahnevané komentáre si všimol portál extra.cz. ,,Chápem, že má manželka Karla Gotta smútok, ale na čo čaká s tým hrobom? Verte, že množstvo obdivovateľov vášho muža nemalo príležitosť sa s ním rozlúčiť a tak dúfa, že budú môcť prísť do Prahy a pokloniť sa jeho pamiatke pri hrobe. Už mal byť dávno hotový. Viem, že to niekedy môže chvíľu trvať, ale tak dlho? Neodsunula to na neurčito?“ pýta sa jedna fanúšička.

,,To je pekné, že vydáva stále nejaké vyjadrenia a ešte naviac cez akúsi hovorkyňu, ale nemohla by skôr zariadiť, aby bolo kam pánovi Karlovi Gottovi položiť kytičku? Veď už odišiel pred dvoma mesiacmi,“ myslí si Jozef a pridáva sa Jitka. ,,Nech Ivana, čo bude navždy Macháčková, radšej maestra konečne pochová a nerieši to, do čoho ju nič,“ hnevá sa.

Slovám priaznivcov dal za pravdu správa cintorína Malvazinky. ,,Denne dostanem desať až pätnásť otázok, kde je hrob pána Gotta,“ povedal pre Extra.cz. Vo štvrtok napoludnie konečne prišla správa na ktorú fanúšikovia čakali. Vyššie uvedený portál informuje, že veci sa konečne pohli. ,,Pani Gottová si vybrala miesto a pán Gott bude mať u nás na Malvazinkých hrob. Kedy presne, to zatiaľ nie je jasné, miesto je ale vybrané. Pani Gottová všetko verejnosti sama oznámi,“ povedala zamestnankyňa správy cintorínu.