Herec Vojta Kotek z filmu Mária Terézia: Výrazné chudnutie a smutné slová o Vianociach

Na Vianoce v roku 2017 Slovákov a Čechov očarili dva diely historickej minisérie Mária Terézia.

Úspech podnietil vznik pokračovania, na ktoré sa môžeme tešiť už tieto sviatky. Tretí a štvrtý diel minisérie ukazuje jednu z najvýznamnejších vladárok histórie v čase hrozby zo strany Francúzov a Bavorov. Naviac sa skomplikoval jej vzťah s manželom Františkom I. Štefanom Lotrinským, ktorého stvárňuje český herec Vojta Kotek (31).

,,V nových dieloch sa dostávame ďaleko viac do tej politickej hry, kde sa môže František Štefan viac prejaviť. On bol veľký obchodník a jeden z najbohatších ľudí svojej doby a na vojnu je vždy potrebných veľa peňazí," povedal pre ČTK. ,,František Štefan je pre mňa také zjavenie pre tú jeho vôľu žiť trošku zábavne. Vlastne bol taký trochu mimozemšťan v upnutom habsburskom protokole," dodal.

Mladú Máriu Teréziu v prvých dvoch dieloch stvárnila rakúska herečka Marie Luise Stockinger, v pokračovaní ju vystriedala krajanka Stefanie Reinsperger. Kotek je aj s novou „manželkou“ spokojný. ,,Pán režisér sa mi vo výbere žien vždy trafil do vkusu. Mal by mi radiť aj v osobnom živote!“ povedal so smiechom podľa denníka Blesk. Ako si portál všimol, na tlačovú konferenciu k sérii prišiel výrazne schudnutý. Už začiatkom roka sa pustil do boja s kilogramami a obmedzil alkohol, naviac začal cvičiť s osobným trénerom.

,,Zhodil som 17 kilogramov,“ povedal Vojta, ktorý podľa Blesku zase vyzerá ako z obdobia fimu Snowboarďáci, tínedžerskej komédie, ktorou sa stal Kotek slávny. Na chudnutí herca sa však mohol podpísať aj zármutok, tento rok prišiel tragicky o otca. Václav Kotek († 66), herec a manažér z Divadla Járy Cimrmana, zomrel v júli po nešťastnom páde zo schodov. To je dôvod pre ktorý sa jeho syn neteší na tohtoročné Vianoce. ,,Tento rok budú také zvláštne, takže o tom vlastne nebudem ani radšej hovoriť,“ povedal Blesku Kotek smutným hlasom.