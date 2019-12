Nadišiel deň D: Briti hlasujú v predčasných parlamentných voľbách

Takmer 46 miliónov ľudí je oprávnených hlasovať vo štvrtkových voľbách do 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h (8.00 h SEČ) do 22.00 h miestneho času (23.00 h SEČ).

Voliť môžu občania, ktorí v deň volieb dosiahnu vek 18 rokov. Výsledky by mali byť známe 13. decembra. Spojené kráľovstvo je rozdelené na 650 volebných obvodov. Jednotliví kandidáti zastupujú politické strany alebo kandidujú ako nezávislí. V Anglicku sa nachádza 533 volebných obvodov, v Škótsku 59, vo Walese 40 a v Severnom Írsku 18.

Na základe volebného systému relatívnej väčšiny získa v každom obvode kreslo v Dolnej snemovni kandidát s najväčším počtom hlasov. Premiér Johnson sa podľa agentúry AP snaží vo voľbách získať väčšinu kresiel v britskom parlamente, aby tak mohol presadiť dohodu o brexite. Na tej sa Johnson s EÚ dohodol tesne pred októbrovým zasadnutím Európskej rady. Britský parlament však dohodu neschválil a termín brexitu bol opätovne posunutý z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020. Poslanci 29. októbra schválili premiérov návrh, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby.

Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn sľúbil, že ak sa stane premiérom, vyrokuje s EÚ svoju vlastnú dohodu o brexite. Následne chce usporiadať ďalšie referendum, na základe ktorého by Británia mohla zostať čiastočne pripojená k EÚ. Ďalšou z možností je aj úplné zrušenie brexitu.

Konzervatívec Johnson, ktorý podporuje odchod Británie z Európskej únie, sa v poslednej predvolebnej televíznej debate minulý piatok pokúsil vykresliť Corbyna ako človeka bez pevného postoja k brexitu, ktorý by uvrhol Spojené kráľovstvo do ešte väčšej neistoty. Corbyn zas divákom pripomenul výdavkové škrty konzervatívnej vlády a tvrdil, že Johnson sa usiloval o dosiahnutie obchodnej dohody so Spojenými štátmi, ktorá by mohla poškodiť záujmy Británie.

Liberálni demokrati podporujú zotrvanie Británie v EÚ a žiadajú opakované referendum o brexite. Škótska národná strana sa zas usiluje o zorganizovanie druhého referenda o nezávislosti Škótska. V ľudovom hlasovaní v roku 2014 odmietlo osamostatnenie Škótska 55 percent voličov. V posledných britských parlamentných voľbách v júni 2017 získali konzervatívci 318 kresiel a labouristi 262. Konzervatívna strana vtedajšej premiérky Theresy Mayovej prišla v týchto voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente. To viedlo k patovej situácii a konzervatívcom sa nepodarilo uskutočniť odchod Británie z EÚ.

Občania Spojeného kráľovstva brexit odhlasovali v referende v júni 2016.