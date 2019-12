Braňo Deák načítal pre Nový Čas rozprávky: Tieto budú prvé, ktoré plánujem dcérke Matilde čítať

Známe tváre markízackeho seriálu Oteckovia načítali rozprávky na CD novej edície Nového Času - Čas na rozprávku. Jedným z hercov je aj Braňo Deák, ktorý sa vďaka čítaniu rozprávok vrátil do svojho detstva. A keďže svojej dcérke Matilde ešte rozprávky nečíta, prezradil nám, ktoré rozprávky mal ako dieťa najradšej on, no aj to, ktorým hrdinom túžil byť.