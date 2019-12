Hane Zagorovej sa v láske naplnila veštba jasnovidca: Keď si ju vypočula, zrútil sa jej svet

Pozná recept na šťastné manželstvo! Speváčka Hana Zagorová tvorí pár so svojím manželom, operným spevákom Štefanom Margitom, už neuveriteľných 28 rokov a ich manželstvo je jedným z najstabilnejších v česko-slovenskom šoubiznise. Ich vzťah nesprevádzajú žiadne škandály a je plný lásky, rešpektu a tolerancie. Úspešná speváčka otvorene prezradila, čomu vďačí za dlhoročné manželstvo, no aj to, prečo sa kvôli manželovi vzdala spevu!