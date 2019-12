Pre ochranu klímy bude rozhodujúci nasledujúci rok: Musíme splniť všetko, čo stanovili vedci

Nasledujúcich 12 mesiacov bude pre svetové spoločenstvo rozhodujúcich v boji proti klimatickej kríze. Vyhlásil to dnes podľa agentúry DPA generálny tajomník OSN António Guterres na madridskej konferencii OSN o zmenách klímy (COP25).

Je podľa neho potrebné uskutočniť to, čo vedci označujú za nevyhnutné. "V roku 2020 musíme splniť, čo vedci stanovili ako nevyhnutnosť, alebo my a všetky nasledujúce generácie neskôr zaplatíme neznesiteľnou cenu," varoval Guterres. Svet sa podľa neho bude otepľovať a stávať nebezpečným rýchlejšie, než sa kedy pokladalo za možné.

Emisie oxidu uhličitého budú musieť od budúceho roka začať klesať, ak majú zostať ciele parížskej klimatickej dohody na dosah.vyzval Portugalčan. COP25 v španielskej metropole zasadá od 2. decembra a skončí tento piatok. Témou je boj s klimatickými zmenami a detaily týkajúce sa realizácie parížskej klimatické dohody z roku 2015. Tá má za cieľ udržať vzostup globálnej priemernej teploty čo najviac pod dvomi stupňami Celzia, pokiaľ možno na 1,5 stupni v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Zachovanie súčasných podmienok by však podľa vedcov mohlo znamenať oteplenie do konca tohto storočia až o tri stupne Celzia.

Štáty musia svoje národné plány na ochranu klímy od roku 2020 každých päť rokov sprísňovať, ak majú dodržať sľuby z parížskej dohody, zdôraznil dnes šéf OSN. "Nasledujúcich 12 mesiacov je rozhodujúcich," vyhlásil. Cieľom podľa Guterresa musí byť dosiahnutie poklesu emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 45 percent oproti roku 2010 a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050.Za klimatickú neutralitu je považovaný stav, kedy je produkcia škodlivých emisií kompenzovaná ostatnými krokmi zodpovedajúceho rozsahu, napríklad výsadbou stromov. Guterres naliehavými slovami upozornil, že ide o "boj o náš život". Guterres už v septembri pozval šéfov štátov a vlád do New Yorku s cieľom získať od nich sľub náročnejších klimatických cieľov. Doteraz 73 štátov oznámilo, že na budúci rok predloží ambicióznejšie emisné ciele pre rok 2030. Jedenásť únijných krajín na čele s Nemeckom už na splnenie ambicióznejších zámerov pracuje.

Praha sa zatiaľ k cieľu stavia zdržanlivo a okrem iného plánuje do uznesenia summitu presadiť, aby jadrová energia bola označená za čistú a aby jej využívanie nebolo prekážkou pre uhlíkovú neutralitu.