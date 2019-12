Homosexuálne vyobrazenie prvotného hriechu v kostole vyvolalo nevôľu: Diecéza obraz odstráni

Švédska diecéza sa v stredu rozhodla, že z oltáru Kostola sv. Pavla v Malmö odstráni obraz prvotného hriechu s homosexuálnym podtextom. Dôvodom má byť nelichotivý spôsob, akým je zobrazená transrodová osoba, píše agentúra AFP.

Na ilustrácii, ktorú kostolu ponúkla fotografka Elisabeth Ohlson Wallinová, je na jednej strane stromu poznania dvojica Adamov a na druhej strane pár Ev, pričom takto zobrazené dvojice spolu navzájom otvorene flirtujú.

Príčinou odstránenia diela však podľa vyhlásenia diecézy nie je to, že by švédska luteránska cirkev mala problém s homosexualitou. Problém spočíva v tom, že na ilustrácií je zobrazená transrodová osoba v podobe hada, ako sedí na strome poznania.Avšak to, že je tam aj had, ktorý tradične symbolizuje zlo, v podobe transrodovej osoby, by mohla viesť k interpretácií, že daná transrodová osoba je zlá, prípadne, že je diablom," uviedla diecéza vo svojom vyhlásení.Sofia Tunebrová, pastorka Kostola sv. Pavla, rozhodnutie diecézy ľutuje." povedala.

Wilianová, ktorá sa preslávila už pred 20 rokmi svojou výstavou Ecce Homo, na ktorej bol okrem iných zobrazený aj Ježiš v lodičkách v obklopení 12 transvestitov, vyhlásila, že je tiež sklamaná.