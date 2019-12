Počet obetí stúpa: Erupcia novozélandskej sopky si vyžiadala už 8 ľudských životov

Ďalší dvaja ľudia, ktorí utrpeli ťažké zranenia pri pondelňajšej erupcii sopky na novozélandskom ostrovčeku White Island, v stredu zomreli v nemocnici. Celkový počet potvrdených obetí tak stúpol na osem, informovala agentúra Reuters.

Po pondelkovej erupcii sa podarilo zachrániť desiatky ľudí, päť osôb zahynulo a šiesty človek zomrel v utorok v nemocnici v dôsledku utrpených zranení. Stav série zranených, ktorí na ostrove väčšinou utrpeli popáleniny, je ale vážny.

Úrady po erupcii uviedli, že na ostrove zostalo osem ľudí a sú zrejme mŕtvi. V stredu ale novozélandská polícia zverejnila zoznam deviatich oficiálne nezvestných; sedem z nich je z Austrálie a dvaja z Nového Zélandu. Rozdiel v počtoch polícia nevysvetlila.

Záchranári v stredu museli opäť odložiť pokus dostať sa na sopečný ostrovček White Island pri pobreží Nového Zélandu a nájsť a vyzdvihnúť telá ľudí, o ktorých sa predpokladá, že zahynuli v pondelok pri náhlej erupcii. Úrady uviedli, že podmienky sú stále príliš nebezpečné a nepredvídateľné, napísal spravodajský server The Guardian. Vulkanológ Graham Leonard na tlačovej konferencii upozornil, že riziko ďalšej erupcie v rozsahu tej pondelňajšej, bolo pre terajších 24 hodín 40-60 percent. Dodal, že pre kohokoľvek, kto by sa teraz na tento sopečný ostrov vydal, by bolo náročné tam už len dýchať a chodiť.