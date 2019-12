Atalanta sa pridala k postupujúcim, Citizens otočili hetrikom Jesusa zápas s Dinamom

Futbalisti Atalanty Bergamo sa stali predposlednými osemfinalistami Ligy majstrov 2019/2020.

V záverečnom vystúpení v C-skupine zvíťazili v Charkove nad Šachtarom Doneck 3:0 a v konečnej tabuľke sa posunuli zo štvrtého na druhé miesto. V ďalšom zápase skupiny prehralo Dinamo Záhreb s Manchestrom City 1:4, hetrikom sa v drese hostí blysol Gabriel Jesus. Hráčsky exodus v Pohroní: Klub opúšťa veľká časť kádra

Šachtar mal pred zápasom s Atalantou postup vo vlastných rukách, keďže mal v tabuľke o bod viac ako Dinamo a o dva viac ako taliansky tím. Po štvrťhodine hry dopravil loptu do siete hostí Tete, gól však neplatil pre tesný ofsajd. Atalanta pohrozila Murielom, no s jeho priamym kopom si Pjatov bez problémov poradil. V 65. minúte Muriel našiel na rohu šestnástky Gomeza, pohybujúceho sa na hranici ofsajdu. Ten poslal loptu pred bránku a Castagne na dvakrát prekonal Pjatova. Hlavný rozhodca signalizoval ofsajd, no celú situáciu skúmal VAR a gól napokon platil. V 77. minúte musel ísť po červenej karte predčasne pod sprchy obranca Šachtaru Dodo. Pašalič v 80. minúte z priameho kopu prekvapil Pjatova a zvýšil na 2:0. Definitívne k.o. zasadil domácim vo štvrtej minúte nadstaveného času Gosens, ktorý využil chybu Stefanenka. Atalanta mala po troch kolách na konte nula bodov, napokon však pretavila premiérovú účasť v skupinovej fáze LM v postup do vyraďovačky.

Dinamo začalo proti anglickému šampiónovi náporom a už v 10. minúte sa ujalo vedenia, keď po centri Kadziora sa presadil Olmo. Citizens následne zvýšili aktivitu. Umiestnenú strelu Gündogana vyrazil Livakovič na roh, no v 34. minúte bol proti hlavičke Gabriela Jesusa k žrdi bezmocný - 1:1. Brazílsky útočník bol pri chuti, na začiatku druhého polčasu sa zasekávačkou šikovne zbavil obrancu a technickou strelou druhýkrát prekonal Livakoviča. V 54. minúte Jesus zavŕšil hetrik, keď zužitkoval center Mandyho. Triumf hostí spečatil v závere Foden.6. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:C-skupina:Góly: 66. Castagne, 80. Pašalič, 90+4. Gosens, ČK: 77. Dodo (Šachtar) po druhej ŽK. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)Góly: 10. Olmo - 34., 49. a 54. Jesus, 84. Foden. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)tabuľka:1. Manchester City 6 4 2 0 16:4 14*2. Atalanta Bergamo 6 2 1 3 8:12 7*3. Šachtar Doneck 6 1 3 2 8:13 64. Dinamo Záhreb 6 1 2 3 10:13 5*-postup do osemfinále