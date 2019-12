Dánska polícia zatkla približne 20 ľudí podozrivých z plánovania teroristických útokov

Dánska polícia podnikla v stredu sériu razií po celej krajine, pri ktorých zatkla približne 20 ľudí podozrivých z plánovania teroristických útokov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.

Šéf dánskej tajnej služby Flemming Drejer uviedol, že podozrivých pri ich konaní poháňal "militantný, islamistický motív". Hlavný kodanský policajný inšpektor Jörgen Bergen Skov povedal, že niektoré zo zatknutých osôb budú v utorok obvinené na základe protiteroristických zákonov tejto škandinávskej krajiny. Pojednávanie by podľa neho malo byť za zatvorenými dverami.

povedal Bergen Skov na spoločnej tlačovej konferencii s dánskou tajnou službou. Drejer uviedol, že napriek stredajším zatknutiam v Dánsku naďalej platí "vážne" bezpečnostné riziko v oblasti terorizmu.