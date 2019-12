Prežil vojnu, teraz sa ho takmer zbavila majiteľka: Skoro stratila najstarší stromček v Británii

Prežil druhú svetovú vojnu, no skoro neprežil zmenu bydliska! Kay Ashton (65) takmer stratila najstarší vianočný stromček v Británii, ktorý jej starká kúpila ešte v roku 1920.

Na začiatku roka sa totiž sťahovala z veľkého domu do malého bytu a potom ho nevedela nájsť. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a rodinný poklad už po 99. raz stojí a robí rodine radosť.

Stromček má 60 centimetrov a vidno, že toho veľa prežil. V roku 1920 ho kúpila Elizabeth Naylor pre svojho syna Williama, ktorý neskôr zomrel. Na jeho pamiatku ho strážila ako oko v hlave a aj ho po ňom pomenovala. V roku 1941 dokonca stromček akoby zázrakom prežil nálet na mesto Sheffield. Výbuch bomby rodine vyrazil dvere do obývačky a zničil ju. „Obývačka bola totálne zničená, no stromček ležal uprostred. Vrchol bol nalomený, no opravili sme ho pomocou drôtu a lepiacej pásky,“ hovorí súčasná majiteľka Kay, ktorá je Elizabethinou vnučkou.

Tak ako každý rok, aj tento si ho Kay postavila a ozdobila pôvodnými ozdobami. Pripomína jej totiž detstvo.Boli sme veľká rodina a boli sme si veľmi blízki. Starká mala stromček veľmi rada a dávala naň pozor. Takže udržiavam túto tradíciu kvôli nej,“ dodáva s úsmevom. Začiatkom roka jej však do smiechu nebolo. Pri sťahovaní o rodinný poklad takmer prišla. „Hovorila som dcére, že ho neviem nikde nájsť. Bola som zúfalá. Hľadala som ho všade. Potom som ho našla pod jej posteľou,“ dodáva spokojne.