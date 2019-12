Už je v plnej príprave na budúcoročnú obhajobu: Tóth chce olympijský limit na jeden pokus

Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth (36) je už v plnej príprave na budúcoročnú obhajobu na hrách v Tokiu. Jeho prvým cieľom bude splnenie limitu, o ktorý sa pokúsi 21. marca na 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky.

Slovenský chodec už nemyslí na neúspech z jesenných majstrovstiev sveta v katarskej Dauhe, kde v ťažkých podmienkach nedokončil preteky. „Nebolo to nič také, čo by ma frustrovalo. Skôr ma to motivovalo do tvrdej prípravy,“ povedal Tóth.

Na obhajcu zlata z Ria čakajú pred domácou súťažou dve zahraničné sústredenia: „Prvé bude v Juhoafrickej republike v nadmorskej výške viac než 2 000 metrov. Potom pôjdeme na Kanárske ostrovy, opäť budeme vyššie. Tieto sústredenia by mi mali zabezpečiť dobrú formu pred Dudincami.“

Pokiaľ by limit 3:50:00 hod. nesplnil, dvere do Tokia by sa mu nezavreli definitívne: „Ale ja to tak vnímam, že tam to treba spraviť a mať pokoj. Ak to nevyjde, každý ďalší pokus mi bude ukrajovať z potenciálnej formy v Tokiu,“ uzavrel Tóth.