Plekanec poslal Jágrovi odkaz na jeho rande s Hantuchovou: Už ho provokujú aj spoluhráči!

Stále to je téma dňa na Slovensku i v Česku. Na tajné nočné rande hokejistu Jaromíra Jágra (47) s tenistkou Danielou Hantuchovou (36) zareagoval už aj jeho bývalý spoluhráč z Kladna i reprezentácie Tomáš Plekanec (37).

Ten tvorí pár tiež s bývalou tenistkou Luciou Šafářovou (32) a na sociálnej sieti napísal, že v budúcnosti by si mohli zahrať spoločne štvorhru. Jágr zase potvrdil slabosť pre ženy slovanského pôvodu!

Vtipy a vzájomné podpichovanie patria do každej hokejovej kabíny, a hoci sa Plekanec s Jágrom o ňu v tejto sezóne spoločne nedelia, navzájom si zo seba vždy radi vystrelia. Jágr si nedávno robil vtipy zo svojho kamaráta na úkor jeho exmanželky, známej speváčky Lucky Vondráčkovej, a teraz mu to Plekanec vrátil.

„Neviem, či sú tie špekulácie pravdivé, ale určite sme pripravení na štvorhru,“ poslal Jágrovi odkaz cez sociálnu sieť, pričom narážal na jeho minulotýždňové nočné rande v Prahe so slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou. Plekanec momentálne hráva za Brno a jeho tehotná partnerka Lucie Šafářová bola tiež výbornou tenistkou.

Jágr ani Hantuchová na zverejnené fotografie z ich stretnutia nereagovali, no Jágr vo svojom najnovšom videu prezradil, aké ženy sa mu páčia. „Mám rád dievčatá z Československa. Slovanské typy sú najkrajšie a my chlapi máme to šťastie, že sme sa tu narodili. A je jedno, či je to Česko, Slovensko, Rusko, Ukrajina alebo aj bývalá Juhoslávia. Slovanské ženy sú najlepšie,“ vyhlásil druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL, ktorý v minulosti randil so slovenskou modelkou Andreou Verešovou. „Milujeme Slovákov a hlavne Slovenky,“ potvrdil nedávno Jágr.