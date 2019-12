Hokejista Lukáš Kozák sa z telefonátu potešil: Z dôchodku návrat do repre!

Príjemné prekvapenie. Hokejista Lukáš Kozák (28) ho zažil pred niekoľkými dňami, keď mu zatelefonoval prezident SZĽH a generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan (45).

Opýtal sa ho, či by prišiel reprezentovať na Švajčiarsky pohár (12. - 13. decembra). Skúsený obranca hneď súhlasil, hoci v lete už bol rozhodnutý s hokejom skončiť!

Lukáš Kozák po uplynulej sezóne skončil v českom extraligovom klube z Karlových Varov a do novej už ani neplánoval naskočiť. Keď úspešne zavŕšil doktorandské štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, hokejovú kariéru ukončil.

„Už som bol s tým zmierený. V auguste som tri týždne netrénoval a agentovi som oznámil, aby mi ani nič nehľadal. Napokon ma presvedčil k návratu Poprad, kde som začal sezónu už aj vlani a páčilo sa tam mne i mojej priateľke,“ povedal pre Nový Čas obranca. Hoci v prvých ligových kolách cítil letný tréningový výpadok, rýchlo sa zaradil medzi lídrov tímu a momentálne je tretím najproduktívnejším hráčom Kamzíkov, pričom má najviac asistencií (16). Aj vďaka jeho výkonom Poprad momentálne ťahá sedemzápasovú víťaznú sériu.

Výkonmi oslovil aj kompetentných v reprezentácii, kde bol naposledy v sezóne 2016/2017. „Bolo to ešte pod trénerom Zdenom Cígerom a z nominácie som vypadol deň pred odletom na MS v Kolíne. To isté sa mi stalo aj rok predtým,“ zaspomínal si Lukáš Kozák.

Na majstrovstvách sveta Slovensko reprezentoval v kategóriách do 18 i 20 rokov, no medzi seniormi sa mu to ešte nepodarilo. „Nad tým teraz nerozmýšľam. Súčasná pozvánka na Švajčiarsky pohár ma však veľmi potešila, možnosť obliecť si slovenský dres pre mňa znamenalo v kariére vždy najviac. Chcem si to opäť užiť a ak dostanem v zápasoch dôveru, nesklamať,“ dodal 25-násobný slovenský reprezentant.