Okrem Cibulkovej je tehotná aj ďalšia bývalá slovenská tenistka: Budem mať chlapca!

Má dôvod na úsmev! Okrem tenistky Dominiky Cibulkovej (30), ktorá ohlásila tehotenstvo pred pár hodinami, čaká prvého potomka aj ďalšia bývalá svetová hráčka Martina Suchá (39).

Členka víťazného slovenského fedcupového družstva z roku 2002 má pôrod naplánovaný na február a denníku Nový Čas prezradila, že to bude chlapček!

Počas minulého víkendu sa na kurtoch tenisového klubu TK Slávia v Bratislave uskutočnil už 3. ročník charitatívneho turnaja vo štvorhre ProAm Challenge by Adifex, ktorého spoluorganizátorkou je práve bývalá 37. hráčka sveta Martina Suchá. Na akcii sa s raketou v ruke predstavili viaceré bývalé či súčasné slovenské hviezdy – Nagyová, Škamlová, Schmiedlová, Hromec, Švarc, Kučera a ďalší. Suchá však na kurte chýbala, pretože už o pár týždňov ju čakajú rodičovské povinnosti.

„Tento rok už hrať nemôžem, s priateľom Dušanom čakáme bábätko. Termín pôrodu mám 3. februára a už sa veľmi teším na novú etapu v mojom živote,“ povedala Novému Času budúca šťastná mamička. Prezradila aj to, či to bude budúci tenista, alebo tenistka. „Bude to chlapček, ale uvidíme, či ho bude baviť tenis. Rozhodne ho budeme viesť k nejakému športu,“ doplnila Martina, ktorá tentoraz dohliadala na turnaj iba z tribúny. Výťažok z akcie poputoval na detské kardiocentrum na bratislavských Kramároch.