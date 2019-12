Vojna o dedičstvo: Denis tvrdí, že jeho biologickým otcom bol boháč, má to ale háčik

Boj o obrovský majetok. Vlani v lete otriasla východom Slovenska tragédia, keď so svojím vrtuľníkom havaroval Marián Troliga († 63).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zámožný prešovský podnikateľ nehodu neprežil, malý stroj sa totiž rotorom zamotal do drôtov vysokého napätia a následne spadol. Jeho smrť ťažko niesol najmä syn Tomáš (35).

Smútili však aj inde. Banskobystričan Denis (23) tvrdí, že Marián Troliga bol jeho biologický otec a uchádza sa o dedičstvo po ňom. „Bol to môj biologický otec, aj keď nepriznaný otec. Za jeho života sme to neriešili, nejako sa to stále odkladalo. Udržiavali sme kontakty, ale nemal som to formálne potvrdené,“ tvrdí Denis (23) z Banskej Bystrice, ktorý už rok a pol dokazuje, že je naozaj synom bohatého podnikateľa Troligu.

Čo ukáže DNA?

„Ja hovorím za všetkých mojich nevlastných súrodencov. Je to zdĺhavý proces a najhoršie je, že my nemáme žiadne právomoci,“ začal svoj dlhý monológ Denis. „Tri deti sme nepriznané, ďalšie otec za života priznal. Ide o deti, ktoré mal na východe. Najstarší brat Tomáš bol určený za správcu všetkého otcovho majetku aj spoločností a máme podozrenie, že so spoločnosťami aj majetkom dobre nehospodári. Máme obavu, že v budúcnosti už obrazne povedané nebude čo dediť. Otvoriť galériu Troligov syn Tomáš nechce o nevlastnom bratovi ani počuť. Zdroj: anc Ja som sa s ním po otcovej smrti stretol. Vedel o mne, aj o ostatných súrodencoch, ale s ním som sa nestretával. Na našom stretnutí mi povedal niečo v tom zmysle, že čo tam vlastne chcem, že mám zdravé ruky aj nohy a podobne. Chcel som sa s ním dohodnúť, čo ideme ďalej robiť, ale on sa so mnou nebavil. Využil, že zatiaľ nemám na papieri, že Marián Troliga bol môj biologický otec.

Preto už celú vec riešime súdnou cestou. Je už aj pozastavené dedičské konanie, lebo si určujeme otcovstvo. Ak bude určené, staneme sa právoplatnými dedičmi. Otcova DNA je odložená a teraz sa bude porovnávať,“ dodáva Denis. Bývalý extraligový hokejista Tomáš Troliga o nevlastnom súrodencovi a potenciálnom dedičovi nechce ani počuť. „O takýchto informáciách nemám žiadnu vedomosť,“ reagoval stručne syn podnikateľa.

Kto bol Marián Troliga Otvoriť galériu Marián Troliga bol úspešný podnikateľ a skvelý športovec. Zdroj: anc Zámožný podnikateľ z východného Slovenska bol majiteľom a šéfom spoločnosti Troliga Bus, ktorá pod jeho vedením vyrábala a úspešne predávala autobusy nielen na Slovensku, ale aj v cudzine. Bol tiež dlhoročný akcionár a člen predstavenstva hokejovej Dukly Trenčín. V minulosti bol vynikajúcim motocyklovým jazdcom a získal ocenenie Majster športu.

Dočkajú sa bohatstva?

„Keď sa preukáže, že sú to naozaj jeho deti, budú určite figurovať medzi dedičmi v konaní,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános. „Najskôr však musí skončiť súdne konanie, musí sa v ňom preukázať otcovstvo. Keď je rozsudkom stanovené, že sú jeho deti, tak sa potom prihlásia do dedičského konania, notár s nimi bude konať ako s dedičmi. Problém podľa mňa môže byť v tom, že sa to rieši pomerne neskoro, lepšie by bolo, keby sa riešili za života otca. Teraz môže ísť o čas, pomôcť môže, ak sa dedičské konanie preruší. Nedá sa to nijako inak riešiť, pokiaľ nemajú v rukách rozsudok o určení otcovstva. Dovtedy nemôže byť ani účastníkom dedičského konania a ani si uplatňovať svoje dedičské nároky.