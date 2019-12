Kandidátky do parlamentných volieb 2020: Najmenej žien je v SaS, najstarší sú v Smere

Odhalili dlho skrývané mená. Do parlamentných volieb ostáva len dva a pol mesiaca a strany spustili ostrú kampaň.

Ministerstvo vnútra zároveň odhalilo všetky mená na jednotlivých kandidátkach. Nový Čas sa pozrel na 12 najpopulárnejších strán, ktoré sa snažia prilákať voličov a zisťoval, kto prilákal najviac žien, aké najčastejšie povolania majú kandidáti či ktorí predsedovia sa vzdali čelných pozícii na úkor iných lídrov.

1. Najčastejšie povolania

Voľby sú známe tým, že sa o poslanecké miesta uchádzajú okrem odborníkov na jednotlivé rezorty aj viaceré kuriózne povolania, ktoré s politikou príliš veľa spoločného nemajú. Tento rok prevažujú podnikatelia či manažéri.

Podnikatelia - 219 (vrátane SZČO a živnostníkov)

Manažéri - 179

Poslanci - 137

Starostovia - 132

Učitelia - 99

Právnici - 90

Lekári - 55

Ekonómovia - 51

Dôchodcovia - 49

Primátori - 39

Študenti - 37

Nezamestnaní - 10

SBS-kár - 3 (OĽaNO, ĽSNS, Vlasť)

Zvárač - 1 (ĽSNS)

Masér - 1 (KDH)

Recitátor - 1 (KDH)

2. Bratislava vs. Košice

Odveký súboj medzi západom a východom Slovenska sa dá postrehnúť aj v počte Košičanov a Bratislavčanov na listinách, ktoré odovzdali strany. Súhrn na kandidátkach 12 najsilnejších strán ukázal, že Bratislavčanov je takmer štyrikrát viac. Východniari si však veľmi nepomôžu ani ak by sme prirátali Michalovce (17), Poprad (17) či Prešov (27) alebo Bardejov (15). Východ republiky tak viditeľne ťahá za kratší koniec.

3. Vekový priemer

Zaujímavé čísla vychádzajú v prípade veku kandidátov. Po spriemerovaní všetkých členov na kandidátke je jasné, že najstarších kandidátov má strana Smer, ktorá jediná dosiahla vekový priemer 50 rokov. Naopak, na druhom konci je nová koalícia PS/ Spolu, ktorá má najmladších kandidátov - v priemere ide o 41-ročných ľudí.

SMER - 50 rokov

MOST-HÍD - 48 rokov

SNS - 48 rokov

KDH - 48 rokov

VLASŤ - 47 rokov

OĽaNO - 47 rokov

ĽSNS - 45 rokov

Dobrá voľba - 44 rokov

Za ľudí - 43 rokov

SaS - 43 rokov

Sme rodina - 42 rokov

PS/SPOLU - 41 rokov





4. Počet žien a mužov na kandidátke

Témou pred voľbami je pre niektoré strany aj zastúpenie žien na kandidátkach. Zatiaľ čo nováčikovia v PS/SPOLU sa chvália, že ich majú najviac, naopak, týmto údajom sa nebudú prezentovať u liberálov v SaS. Richard Sulík na kandidátku pretlačil len 22 zástupkýň ženského pohlavia, čo je suverénne najmenej spomedzi populárnych strán. Na chvoste sa umiestnila aj zatiaľ najsilnejšia strana Smer, ktorá má len o jednu ženu viac.

5. Známe mená idú z čísla 150

Populárnym miestom na kandidátkach sa v posledných rokoch stalo posledné možné číslo 150. Jednotlivé strany ho využili na to, aby tam umiestnili známeho človeka, ktorý sa s nimi spája a na voličov pôsobí symbolicky. Krúžkovaním ho takto dokážu pretlačiť až do parlamentu. Tradíciu zaviedol pred rokmi Igor Matovič, ktorý sa nechal ako zakladateľ OĽaNO napísať na záver kandidátky a vždy dostal najviac hlasov. Tento rok to využilo už viacero strán.