Slovenské florbalistky postupujú do štvrťfinále: Čaká ich mimoriadne náročný súper

Slovenské florbalistky postúpili do štvrťfinále MS v Neuchateli. V stredajšom stretnutí osemfinále zdolali Dánky 6:3. Pod triumf sa najvýraznejšie podpísali dvojgólové Kristína Hudáková a Michaela Šponiarová.

Slovensko sa vo štvrťfinále predstaví po tretí raz za sebou. Vo štvrtok sa v ňom zverenky Jozefa Jedličku stretnú od 16.00 h s Fínskom, ktorému vlani vo štvrťfinále podľahli 2:6.



MS žien - osemfinále:

SLOVENSKO - Dánsko 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Góly: 1. K. Hudáková (P. Hudáková), 5. Ferenčíková (Šponiarová), 7. Ďuriková (Šponiarová), 21. Šponiarová (P. Hudáková), 43. Šponiarová (P. Hudáková), 50. K. Hudáková (P. Hudáková) – 6. Fjorderová (Morupová), 28. Di Nardová (K. Möllerová Sörensenová), 31. Voldbyová (Morupová). Rozhodovali: Franzonová, Hedelindová (obe Švéd.), vylúčené: 2:0, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

SR: Krištofová – Šponiarová, Ďuríková, Šidlová, Robová, Pudišová, Adamcová, V. Grossová - P. Hudáková, Ferenčíková, K. Hudáková - Klapitová, Trošková, Belicová - Papierniková, Lenčešová, K. Grossová - Chúpeková, Gáborová

Dánsko: Möllerová - Grönbechová, Kammanová Andersenová, Morchová, Jörgensenová, Olaussonová, Knudsenová - Christensenová, Di Nardová, Vistisenová - Fjorderová, Morupová, Voldbyová - N. Möllerová Sörensenová, K. Möllerová Sörensenová, Dammová - Wohlertová, Larsenová, Torpová



Slovenky vstúpili do zápasu ideálne, už po 38 sekundách sa presadila Kristína Hudáková. V 5. minúte viedli už o dva góly, keď bola na konci kombinácie Ferenčíková. Dánky vzápätí skorigovali, no odpoveď prišla rýchlo - na 3:1 zvýšila Ďuríková. Slovenkám vyšiel aj úvod druhého dejstva. Šponiarová v 21. minúte využila nedôslednosť obrany súpera a švihom pridala štvrtý gól. Potom však Dánky zabrali a v priebehu necelých troch minút znížili na rozdiel jediného gólu. V závere druhej tretiny mali aj výhodu presilovej hry, no vyrovnať sa im nepodarilo. Naopak, v 43. minúte Šponiarová druhým zásahom v zápase poslala Slovensko do dvojgólového vedenia a v 50. minúte sa po druhý raz presadila aj Kristína Hudáková - 6:3. Dánky v závere skúšali hru bez brankárky, no cez pozornú obranu sa nedokázali presadiť.