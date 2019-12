Čaká ho voľnejší režim: Mafiána Piťa budú v Ilave menej strážiť

Kedysi obávaný člen bratislavského mafiánskeho gangu Juraj „Piťo“ Ondrejčák (42) sa znovu postavil pred súd.

Za múrmi najstráženejšej väznice na Slovensku v Ilave sa však sudca nezaoberal výškou jeho trestu, ale presunom obávanej persóny podsvetia do väzenia. Po sudcových slovách mal dokonca „Piťo“ dôvod na úsmev, preradia ho do nižšieho stupňa stráženia.

So sklonenou hlavou sedel Juraj „Piťo“ Ondrejčák v pojednávacej miestnosti v ilavskej väznici. Odpykáva si tam 16-ročný trest, ktorý mu vymerali za založenie a zosnovanie zločineckej skupiny. Po uplynutí polovice trestu žiadal preloženie z maximálneho stupňa stráženia do stredného stupňa. „Ak odsúdený zaradený v maximálnom stupni stráženia plní program zaobchádzania, môže súd rozhodnúť o jeho preradení do ústavu so stredným stupňom stráženia,“ vysvetlila Martina Trenčanová z organizačno-právneho oddelenia väzenia v Ilave.

„Rozdiel je v tom, že v ústave s maximálnym stupňom stráženia sa odsúdení v celách uzamkýnajú, prácu vykonávajú na pracoviskách v ústave alebo v izbách a celách a pohybujú sa pod dozorom príslušníka,“ doplnila Trenčanová a dodala, že v strednom stupni stráženia sa cely nezamykajú a je tam voľnejší režim.uzavrela.

Podľa sudcových slov došlo u odsúdeného k prehodnoteniu a začal mať kritický postoj k trestnej činnosti. „Takisto začal spolupracovať na objasňovaní trestnej činnosti,“ prezradil sudca s tým, že šéf najmilitantnejšej bratislavskej mafie bol za múrmi väznice členom stolnotenisového a fitnes krúžku a aktívne sa zapájal do rôznych aktivít za múrmi väznice. „Nebol prejavený záujem o pracovné zaradenie hneď po nástupe, ale došlo opäť k prehodnoteniu a došlo k pracovnému zaradeniu na dvoch pracoviskách,“ pokračoval sudca a dodal, že v práci bol odsúdený mafián hodnotený kladne.

„I keď na začiatku boli konštatované nejaké nedostatky, podarilo sa vám prehodnotiť váš prístup, súd preto konštatuje, že boli splnené podmienky na to, vašej žiadosti vyhovieť, a preto bolo žiadosti vyhovené,“ vyriekol sudca verdikt. Uznesenie súdu je právoplatné, prokurátor a ani odsúdený šéf bratislavského podsvetia neprotestovali. „Piťo“ tak má za múrmi väzenia dôvod na úsmev a od stredy je preradený do nižšieho stupňa stráženia.