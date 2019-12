Dominika Cibulková prehovorila o tehotenstve: Stále mi to príde neskutočné

V závere mája odohrala posledný súťažný zápas na Roland Garros, v novembri oznámila koniec profesionálnej kariéry a v utorok sa podelila s verejnosťou o radostnú správu.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková na sociálnych sieťach oznámila, že je tehotná a teší sa na narodenie potomka, ktorý by mal prísť na svet začiatkom júna.

"Som rada, že som mohla túto novinku verejne oznámiť. Aspoň na niečo sú dobré sociálne siete. Veľmi sa s manželom tešíme na prírastok do rodiny. Som šťastná, že zatiaľ je všetko v poriadku. Už mi kamaráti hovorili, aby som to povedala verejne, pretože sa ich to všetci pýtali. Navyše, už mi aj trochu začína rásť bruško," prezradila Cibulková v rámci mediálneho stretnutia počas predolympijského seminára SOŠV v Šamoríne.

Tridsaťročná Bratislavčanka vedela o svojom tehotenstve už na novembrovom krste knihy "Tenis je môj život", ale odmietla, že by to malo súvislosť s ukončením kariéry. "Keď som sa dozvedela o tehotenstve, bol to úžasný pocit. Nemá to nič spoločné s ukončením kariéry, o tom som napísala v knihe. Bola to náhoda a šťastie, že nám to tak vyšlo. Máme termín na začiatok júna. Som veľmi zvedavá, zatiaľ som nemala žiadne problémy," vysvetľovala víťazka ôsmich turnajov WTA vo dvojhre.

Cibulková už pozná pohlavie dieťaťa a má preňho vybrané meno. Ďalšie záležitosti spojené s materstvom však odkladá na neskôr. "Nie som šialená mamička, nečítam si veľa kníh. Radím sa akurát s mojou doktorkou. Nenakupujem ani veci. Stále to má čas, ale moja mama sa trochu činila a niečo už nakúpila. Stále mi to príde neskutočné. Tešila som sa, že konečne mám brucho, lebo som tomu neverila," pokračovala.

Počas kariéry profesionálnej tenistky si Cibulková nemohla naplno užiť vianočné sviatky, keďže tesne po ich skončení sa začínala nová sezóna. "Vždy to bolo také, že sme prišli 22. decembra z prípravy, potom sme rýchlo absolvovali sviatky a odlietala som preč. Tentoraz možno pomôžem mame s pečením aj varením, aj keď to nesľubujem. Bude to pokojné obdobie," uzavrela niekdajšia štvorka rebríčka WTA.