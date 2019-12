Alexander Bárta chystá nový seriál: O úlohe sa radil aj s Dominikou Cibulkovou

Nedávno si spolu s partnerkou Henrietou Mičkovicovou kúpili v Bratislave byt, no sviatkovať v ňom ešte nebudú. Najskôr totiž musí prejsť rekonštrukciou.

S hercom Alexandrom Bártom (43) sme sa rozprávali aj o športe, oddychu či jednom odvážnom želaní do nového roka.

V pripravovanom seriáli Jojky Nový život hráte futbalistu, ktorý sa pokúša znova začať po skončení kariéry. Poznáte sa s nejakými bývalými športovcami? Nechali vás nahliadnuť do svojej hlavy?

Bavil som sa o tom s tenistkou Dominikou Cibulkovou či s hokejistami Borisom Valábikom a Ľubom Višňovským. Zaujímavé je, že Boris bol aj na kamerových skúškach, bol jedným z adeptov na nejakú rolu. S ním to bola dlhšia debata, hovoril o istej nenaplnenosti, prázdnote, finančnej gramotnosti, respektíve negramotnosti. Inak, tu vidím aj istú paralelu s herectvom. V našom prípade tiež môže dôjsť k istému nenaplneniu, keď nám dlhší čas nezazvoní telefón. Viem si predstaviť, aký zdrvujúci môže byť ten náhly prechod do športového dôchodku.

Scenár píše Petr Kolečko, autor seriálového hitu Most!, ktorý má vraj k športu veľmi blízko.

Áno, je to veľký fanúšik futbalového tímu Sparta Praha. Podľa mňa si vybral zaujímavú tému, keď­že Slováci milujú šport. Dúfam, že ich to osloví. To rozprávanie je miestami dosť drsné. Sám za seba môžem povedať, že sa na natáčanie vždy teším.

Dlhší čas ste teraz netočili. Tento seriál má mať len v prvej sérii nejakých 40 častí, čo je poriadne veľa roboty. Neodvykli ste si?

Asi rok som nič netočil, hoci z obrazoviek som sa paradoxne nestratil. Televízna práca ma stále baví a vôbec mi neprekáža.