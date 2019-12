Legenda sa vrátila domov: Hamšíkov návrat pod Vezuv oslavoval celý štadión

Slovenský futbalista Marek Hamšík (32) sa po pár mesiacoch od prestupu do čínskeho klubu Dalian Yifang F.C vrátil na neapolský štadión Stadio San Paolo, aby navštívil svojich bývalých spoluhráčov a potešil davy prítomných fanušíkov.

Jedna z najväčších klubových legiend sa pod Vezuvom dočkala naozaj vrúcneho privítania. Diváci po príchode Hamšíka na štadión skandovali jeho meno, zatiaľ čo sa na obrazovkách premietali najkrajšie momenty Hamšíkovej kariéry v Neapole. "Neapol je môj druhý domov. Keď som videl obrázky na svetelnej tabuli, tak sa moje srdce zachvelo radosťou. Vďaka za skvelé roky," prihovoril sa slovenský futbalista na štadióne.

Neskôr sa k privítaniu vyjadril aj na svojom oficiálnom webe: "Bolo to krásne, emócie boli silné, slzičky v očiach. Vypli svetlá a pustili moje dvojminútové video, v ktorom ukazovali moje góly v Neapole. Potom som išiel na ihrisko, kde mi môj prvý neapolský tréner, Edy Reja odovzdal dres. Nakoniec som išiel do stredu ihriska pozdraviť divákov. Boli to nádherné, nezabudnuteľné, emočné chvíle."