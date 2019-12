Po SAV aj Akadémie Policajného zboru: Výroky Blahu netešia ani rektorku, zakročí voči poslancovi?

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská sa dištancovala od všetkých výrokov poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Uviedla to pre agentúru SITA. Zároveň potvrdila, že Blaha je na akadémii odborným asistentom. Či vyvodí voči zamestnancovi Blahovi zodpovednosť, nie je zatiaľ jasné. Blaha vo videu zaútočil na prokurátora Tomáša Honza, pričom sa podľa kritikov dopustil viacerých klamstiev. Honz dozoruje prípad predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorého Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila pre jeho obhajovanie výrokov odsúdeného bývalého poslanca strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milana Mazureka.

S informáciou, že Blaha je zamestnancom Akadémie PZ, prišla Nadácia Zastavme korupciu. „Myslím si, že u nás pôsobí dva až tri roky na pozícii odborného asistenta na Katedre spoločenských vied, keďže je politológom,“ poznamenala Kurilovská. Dodala, že Blaha sa na pozíciu dostal riadnym výberovým konaním, ktoré musí absolvovať každý pedagóg. Kurilovská je na kandidačnej listine strany Dobrá voľba, ktorá sa bude uchádzať o hlasy voličov v budúcoročných parlamentných voľbách.

„Považujeme za neprijateľné, aby poslanec, ktorý klamstvom útočil na prokurátora, vychovával policajtov,“ uviedla v utorok Nadácia Zastavme korupciu. Vyzvala Kurilovskú, aby akadémia vyvodila voči poslancovi zodpovednosť.

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) bude angažovanie sa stapolitikov na akademickej pôde v budúcnosti témou. V reakcii na otázku o Blahovi spomenula Saková práve Kurilovskú, ktorá je tiež na kandidačnej listine pre februárové voľby. „Viete, keď je rektorkou univerzity členka politickej strany a sama kandiduje, tiež je to otázne. Angažovanie sa politikov v akademickom prostredí je pre mňa veľký otáznik a je to otázka, s ktorou sa nielen ja, ale aj celé politické spektrum bude musieť v budúcnosti vysporiadať,“ povedala Saková po rokovaní vlády.

Okrem policajnej akadémie Blaha pracuje aj v Slovenskej akadémii vied (SAV). Tá sa v utorok vyjadrila, že sa dištancuje od Blahových statusov, ktoré uverejňuje na sociálnej sieti Facebook. Blahove statusy sú podľa akadémie v priamom rozpore s jej vedeckou činnosťou a etickým kódexom. Poslanec Blaha je však stále zamestnancom Ústavu politických vied SAV, keďže akadémia s ním nemôže ukončiť pracovný pomer, lebo je poslancom Národnej rady SR. Preto má podľa SAV zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna zamestnávateľom, teda ústavom.

Predsedníctvo SAV zastáva názor, že vyjadrenia na sociálnej sieti sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom SAV. V ňom sa napríklad uvádza, že zamestnanci zachovávajú a podporujú záujmy svojej organizácie a SAV, chránia ich duševné a materiálne vlastníctvo, dbajú na zachovanie ich dobrého mena. Predsedníctvo akadémie vyzýva poslanca, aby zvážil svoje pôsobenie v ústave, „ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje“.

V máji statusy Ľuboša Blahu kritizoval aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Predsedovi vlády sa nepozdávalo, že nazval Európsku úniu „bandou lúzrov“ a tvrdil, že ľudia majú únie „dosť“. Podľa Pellegriniho by sa mal takýchto vyjadrení zdržať. „Ako osoba má právo hovoriť, čo si myslí. Ale nemyslím si, že ako predseda európskeho výboru a nominant strany Smer-SD, ktorá podporuje členstvo v únii, by sa mal vyjadrovať takýmto opačným a niekedy až neprístojným spôsobom. Je to cez čiaru,“ uzavrel Pellegrini. Smer-SD však Blahu zaradil na 11. miesto kandidátky do budúcoročných parlamentných volieb.