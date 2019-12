Šéf dopravnej polície v českej Zámene manželiek: S kým sa do nej prihlásil, zarazilo všetkých

Pred dvoma rokmi prekvapila divákov českej televízie Nova zámena, akú dovtedy ešte nevideli.

V českej verzii reality šou Výměna manželek totiž účinkoval Jiří Zlý (46) z polície. Do obľúbeného programu sa však neprihlásil s manželkou, ako je bežné, ale so svojím partnerom Markom (40). Zlý sa tento rok v decembri stal riaditeľom českej dopravnej polície a tak viaceré médiá pripomenuli jeho účinkovanie v programe.

Jiří a Marek uzavreli registrované partnerstvo v roku 2010. Ako píše Blesk.cz, vo Výměne manželek chceli hlavne šíriť osvetu a dokázať, že aj pár gayov môže plnohodnotne vychovávať dieťa. ,,Chceme ukázať, že aj takáto rodina je plne funkčná, že sme sebestační, pracujúci a náš vzťah je bezproblémový. S Markom sa za to nehanbíme, bežne sa za ulici chytíme za ruku alebo sa pobozkáme," citoval policajtovo vyjadrenie v roku 2017 portál iDnes.

Zlý má z prvého manželstva dve dcéry (15 a 16 rokov) a má na ne striedavú starostlivosť. Zlý povedal, že už od puberty získaval sexuálne skúsenosti s chlapcami, no aj tak sa zaľúbil do ženy. ,,Aj keď som to o sebe vedel, dokázal som sa zamilovať do ženy,“ vysvetlili.

Svoju orientáciu potláčal, ale potom manželke priznal, že je gay. ,,Znovu sa ozvala príroda. Zvažoval so to dlho, mali sme dve deti, ale ten pud bol silnejší, než aby som sa s tým vnútorne trápil,“ cituje Blesk.cz jeho vyjadrenie z Výměny manželek. Portál pripomína, že jeho partner Marek získal v súťaži Gayman Česko Slovensko 2012 titul Najsympatickejší gay.