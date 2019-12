Záhradník odstraňoval z múrov brečtan: Objav, aký nečakal ani vo sne

V talianskom meste Piacenza zrejme našli obraz Gustava Klimta, ktorý ukradli vo februári 1997.

Záhradník, ktorý mal za úlohu odstrániť brečtan z múrov galérie moderného umenia Ricci Oddi pre taliansku štátnu televíziu objasnil, že pri práci našiel v medzere medzi stenami vrece a v ňom sa nachádzal obraz. Zrejme ide o "Portrét dámy", ktorý zmizol z galérie počas jej renovácie v roku 1997.



Tamojší policajný šéf Pietro Ostuni uviedol, že dielo je v bezpečí. Odborníci v súčasnosti skúmajú, či je to originál alebo kópia. Miestne médiá s odvolaním sa na zástupcov galérie informovali, že na zadnej strane plátna sa nachádzali známky, ktoré tam dali, keď zapožičali obraz, čo by mohlo znamenať, že je to hľadaný kus.