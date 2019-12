Najnovšie zistenia vedcov naháňajú strach: Katastrofa, čo sa deje v Grónsku!

Grónsko stráca svoj ľad až sedemkrát rýchlejšie, než to bolo v 90. rokoch. Tvrdí to medzinárodný tím polárnych vedcov, ktorý porovnal všetky satelitné merania za obdobie 26 rokov.

Podľa vedcov sa príspevok Grónska k nárastu hladiny oceánov v súčasnosti vyvíja smerom, ktorý považujú pre budúcnosť za pesimistický. Znamená totiž, že len z ľadu zo samotného Grónska by mohla hladina oceánov do konca storočia stúpnuť o ďalších sedem centimetrov. To predstavuje hrozbu záplav pre milióny ľudí žijúcich v nízko položených pobrežných regiónoch.

Podľa odhadov žije v súčasnosti veľmi blízko pobrežia zhruba miliarda ľudí. "Nárast hladiny o každý jeden centimeter ohrozí záplavami šesť miliónov ľudí. Takže, keď počujete o centimetrovom náraste, má to svoje dopady," uviedol profesor Andy Shepherd z univerzity v Leedsi pre spravodajskú stanicu BBC.