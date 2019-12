Prežil výbuch bomby aj svetovú vojnu: Tento vianočný stromček nemá konkurenciu

Jedna rodina v britskom Sheffielde si už 99 rokov na Vianoce zdobí ten istý stromček. Tento unikát prežil druhú svetovú vojnu a bol postavený spolu v ôsmich domácnostiach.Tento rok sa však takmer porušila generačná tradícia.

Pre rodinu znamená stromček veľa. Pripomína im predchádzajúce generácie a čo všetko prežili. Len dva roky po skončení prvej svetovej vojny kúpila Elizabeth Naylorová pre svojho prvorodeného synčeka Williama umelý stromček od rodiny Woolworthovej. Keď ako 19-ročný v roku 1940 zahynul, pomenovali ho po ňom – Williamov stromček. Elizabeth, známa ako Nanan, nikdy nemala žiadny iný. Po jej smrti v roku 1981 zdedila stromček jej dcéra Joyce Ashtonová. Momentálne ho vlastní 65-ročná dcéra Joyce, Kay Ashtonová.

Stromček prežil veľký nálet na Sheffield v roku 1941. Rodina sa ukrývala v pivnici, keď dom oproti cez ulicu zasiahla bomba. Výbuch im vyrazil dvere a zničil obývačku. Stromček ostal ležať uprostred a mal takmer odtrhnutý vrcholec. Opravili ho drôtom a lepiacou páskou, dodnes je trochu ohnutý, ale páska stále drží. V roku 1962 zasa veľká búrka opäť rozrazila dvere a stromček takmer vletel do kozuba.

Tento rok sa majiteľka Kay spolu s dcérou sťahovala z 3-izbového domu do menšieho bytu. Počas prvého decembrového týždňa, kedy stromček spoločne s rodinou zdobia, však zostala v šoku. Bola si istá, že stromček vzala so sebou, avšak netušila, kam ho odložila. Kay Ashtonová prehľadala celý byt, ani vo sne by jej nenapadlo, že ho skryla pod posteľ svojej dcéry Becky. "Becky trvala na tom, že sa nachádza v byte, ja som začínala mať naozaj obavy," približuje žena situáciu dúfajúc, že budú môcť stromček používať naďalej, minimálne do oslavy jeho stého výročia.