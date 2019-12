Tréner Slovenska po vysokej prehre neskrýval rozčarovanie: Z výsledkov som nahnevaný!

Slovenské florbalové reprezentantky prehrali v utorok vo svojom treťom zápase na MS v Neuchateli s Češkami vysoko 3:19.

V B-skupine obsadili so ziskom dvoch bodov tretie miesto a o štvrťfinále budú musieť zabojovať v predkole play off. V ňom nastúpia už v stredu o 10.00 h proti druhému tímu z výkonnostne slabšej C-skupiny Dánsku. V prípade postupu narazia vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji na druhé družstvo A-skupiny, ktorým budú s najväčšou pravdepodobnosťou vicemajsterky sveta Fínky.

Zverenky Michala Jedličku ťahali vo federálnom derby od začiatku jasne za kratší koniec. Agresívnejšie Češky im len ojedinele požičali loptičku, vyhrali väčšinu osobných súbojov a kombináciami trhali slovenskú obranu. Už v prvej tretine, ktorú vyhrali 8:0, prakticky rozhodli o svojom triumfe. Slovenky sa strelecky presadili až v druhej časti, keď trikrát prekonali brankárku Příleskú. Slovenské reprezentantky naďalej čakajú na historicky prvé víťazstvo nad rivalkami.

Češky nastúpili v zápase s čiernymi páskami, čím si uctili pamiatku obetí utorkovej streľby v ostravskej nemocnici. V B-skupine skončili so ziskom štyroch bodov na druhom mieste a spolu so Švédkami si zabezpečili priamy postup do štvrťfinále.

Hlasy po zápase (zdroj: szfb.sk):

Michal Jedlička, tréner SR: "Súper bol v prvej tretine koncentrovaný, dal do toho všetko, a to sa prejavilo proti Švédsku, aj proti Česku. Kvalita kádrov sa s nimi nedá porovnávať. Ako tréneri musíme byť realistami, aj keby sme hrali na dve formácie, by sme s Češkami pravdepodobne prehrali a tie naše dievčatá by sme zničili. Prišli sme si sem minimálne po piate miesto, hoci stále žije aj sen o semifinále. Z výsledkov som nahnevaný, ale so šestnásť-sedemnásťročnými hráčkami zo slovenskej ligy nemôžeme zdolávať najlepšie výbery sveta."

Alžbeta Ďuríková, autorka prvého gólu SR: "Žiaľ, v prvej tretine sme úplne vyhoreli. Naša prvá lajna mala konkurovať tej ich, no dobre sa na nás pripravili. Vedeli, že v našej prvej päťke je naša najväčšia sila a máme tím ťahať. Čaká nás súper z výkonnostne ľahšej skupiny a taký zápas musíme zvládnuť. Tieto zápasy v elitnej skupine nám nastavujú zrkadlo a na takúto konkurenciu momentálne nemáme."

Michaela Mlejnková, autorka piatich gólov ČR: "Na papieri to môže vyzerať ako hladké víťazstvo, ale nebol to vôbec jednoduchý zápas. Našťastie sme sa rozstrieľali a vyhrali sme presvedčivým rozdielom. Našej formácii sa na tomto turnaji veľmi darí, čo pred šampionátom neplatilo a ja verím, že to vydrží do konca turnaja."