Pravá ruka Pellegriniho Eštok: Odhalil, či bude Smer spolupracovať s ĽSNS, aj či by sa postavil za Fica

Raketová kariéra. Spomedzi čelných predstaviteľov Smeru na kandidátke najviac prekvapil doteraz málo neznámy Matúš Šutaj Eštok (32).

Z miesta 137 v roku 2016 sa tentoraz na kandidátke prepracoval na číslo 10. Šéf strany Robert Fico (55) ho predstavoval ako „symbol mladej generácie, ktorú púšťajú dopredu“. Šutaj Eštok je dlhé roky pravou rukou premiéra Petra Pellegriniho (44) a v súčasnosti vedie jeho Úrad vlády. V rozhovore hovorí, aké má ambície v škandálmi zmietanej strane, ale aj o vzťahoch so smerákmi.

Ste spokojný s výslednou kandidátkou?

Ponúka zodpovednú zmenu, ktorú hlásame. V prvej tridsiatke je polovica ľudí, ktorí tam predtým neboli a ponúkame nového lídra, ktorý má skúsenosti a je garanciou toho, že vieme plniť sľuby.

V roku 2016 ste boli na 137. mieste a dostali ste necelých 700 krúžkov. Čím ste presvedčili, že budete zrazu desiatkou?

Som z východu Slovenska, ale študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po nej som začal robiť pre Správu štátnych a hmotných rezerv, kde si ma všimol súčasný premiér. Dostal som ponuku ísť s ním pracovať na ministerstvo školstva, kde som takmer dva roky pracoval a odvtedy to s ním ťahám.

Bol to jeho nápad umiestniť vás na také prominentné miesto?

Kandidátku navrhuje predseda strany, následne ju schvaľuje predsedníctvo.

Aký máte vzťah s Robertom Ficom?

Pracovný.

Máte bližšie ale k premiérovi ako k predsedovi?

Mám s oboma štandardný vzťah. Je prirodzené, že so súčasným premiérom pôsobím dlhšie, takže sa lepšie poznáme.

Premiér sa netají tým, že má často rozdielne názory ako predseda strany. Ku komu viac inklinujete vy?

Z môjho pohľadu je to úplne prirodzené. Aj v rodine sú názory rôzne. U nás v strane to funguje tak, že my medzi sebou debatujeme na rôzne témy a niekedy sa nemusíme na všetkom zhodnúť. V strane diskutujeme na rôzne témy a nemusí byť vždy absolútna zhoda. Na konci dňa sa však vieme dohodnúť na tom, čo je najlepšie pre ľudí a čo im prináša konkrétne výsledky a garancie, čo sme aj ukázali za posledných 20 rokov.

Bol by lepším šéfom Smeru Pellegrini ako Fico?

Dnes sú to hypotetické otázky. Prvoradým cieľom je mať dobrú kampaň a urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najlepšie čísla.

Budete presviedčať Pellegriniho, aby kandidoval?

Je ťažké na to odpovedať. Keď budeme mať po voľbách a budeme mať pracovný snem, kde sa pravdepodobne bude voliť aj nové predsedníctvo, tak potom sa môžeme na túto tému rozprávať.

Vy sa považujete za liberála alebo konzervatívca?

Som ľavičiar a sociálny demokrat. Aj v spektre tej politiky a nášho Smeru máme široký záber názorov. Vyrastal som v rodine, kde otec bol učiteľom a mama tiež pracovala v škole. Mám kresťanské vychovanie a vychovali ma na báze sociálno-demokratickýc hodnôt.