Pri hrozivom prípade z Hronca naskakuje husia koža: Našli pri psej búde kostričku bábätka?!

Našli, čo hľadali? Policajti s asistenciou hasičov prehľadávali minulý piatok pozemok v Hronci (okr. Brezno), na ktorom stojí dom, kde žil Maťko (4) s matkou, so súrodencami a s tyranským otcom Marekom (30).

Ten ho podľa polície pred 2 týždňami takmer zbil na smrť a skončil vo väzbe. Muži zákona sa na ich parcele zameriavali na žumpu, ktorú odčerpávali. Podľa informácií Nového Času mali preverovať, či sa tam nenachádza kostra novorodenca. Hrozný nález napokon mali objaviť za psou búdou. Po záhrade domu sa dlho pohybovali policajti a podľa zdroja Nového Času tam mali aj čosi objaviť. „Ona mala porodiť v domácich podmienkach a telíčko vraj nenašli v žumpe, ale za psou búdou. Je to tam aj rozhrabané,“ uviedol náš zdroj.

To, že mladá žena bola tehotná, nám potvrdila aj jej mama Janka. Kde však dieťatko skončilo, netuší. „Povedala mi, že je tehotná. Ešte som Moniku karhala, či má rozum, piate dieťa! Čo bolo ďalej, už neviem. Keď sme boli v júni na súde, bruško už bolo vidieť. Ja som sa potom dozvedela z Valaskej od ľudí, že odrazu je Monika chudá. Neviem, odvtedy som s ňou nebola. Ona sa so mnou nebaví,“ hovorí Janka s tým, že v breznianskej nemocnici jej dcéra určite nerodila, lebo by o tom vedela.

Polícia o možnom hroznom náleze mlčí. „K prípadu sa zatiaľ nebudeme vyjadrovať,“ uviedla Petra Kováčiková, banskobystrická policajná hovorkyňa. Malý Maťko po brutálnej bitke od otca stále leží v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Jeho stav je stabilizovaný a dokonca už otvoril aj oči. Jeho otca Mareka (30), ktorý chlapča mal zbiť už aj v minulosti, poslal sudca do väzby.