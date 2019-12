Žena zahryzla do koláčika, prehltla viac, ako chcela: Uvidíte fotku č. 2, budete ju ľutovať

Už vie, čo chce na Vianoce! Jediným prianím Angely McGillovej sú jej dva predné zuby, o ktoré prišla, keď si pochutnávala na sladkej maškrte.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Jediné, čo chcem na Vianoce, sú moje dva predné zuby," zdôverila sa 52-ročná žena zo Škótska, ktorá počas jedenia koláča prehltla aj svoje dve zubné protézy. Angela si spočiatku myslela, že tvrdý predmet, ktorý cítila v ústach, je kúsok pečiva, avšak realita bola horšia. V dolnom rade zubov si našla medzeru, v ktorej mali byť dva zuby.

"Vychutnávala som si svoj koláč, keď jeden z mojich kolegov spomenul moje meno, čo ma veľmi rozptýlilo, a tak som svoje sústo prehltla," povedala Angela pre zahraničný portál FoxNews. "Bolo to tvrdé a skutočne pevné, myslela som si, že je to kus cesta," dodala. Pani McGillová nato odišla do nemocnice, kde ju lekári upokojili so slovami, že zubné protézy sa cez tráviaci systém dostanú z tela von za pár dní.

Portál taktiež informuje, že prehltnutý pár zubov už bol náhradou za pôvodné zuby, o ktoré Angela prišla pred 40 rokmi po nehode pri plávaní. Žena momentálne dúfa, že svoje nové zuby bude mať hotové pred príchodom Vianoc.