Pozitíva a prepadáky ligovej jesene: Čo zaujalo a čo sklamalo?

Tohtoročná futbalová Fortuna liga je pod strechou. Na čele tabuľky zimuje bratislavský Slovan pred Žilinou a Dunajskou Stredou, na opačnom póle je podľa očakávania nováčik z Pohronia.

Oproti vlaňajšku neprišlo na vrchných priečkach takmer k žiadnym zmenám. Vysoký štandard si udržiava obhajca titulu z Tehelného poľa. Aj v tomto ročníku mu môžu cestu za prvenstvom sťažiť len šošoni a DAC. Jarná časť súťaže sa začne v polovici februára derby súbojomTrnava – Slovan.

ČO ZAUJALO

Zlaté Moravce - skokan polsezóny

Vlani bol ViOn po jeseni posledný s 11 bodmi. Teraz sa vyšplhal na delené 5. - 7. miesto, keď nazbieral o 12 bodov viac – 23. Po minuloročnej záchrane chce mužstvo zabojovať o prvú šestku. Ťahá ich do nej aj kapitán Tomáš Ďubek, so šiestimi gólmi najlepší strelec tímu. Aj vďaka novému generálnemu manažérovi Marekovi Ondrejkovi posilnený káder môže zimovať pokojnejšie.

Na pána strelca Šporara nik nemá

Pri nahustenom programe odohral iba 818 minút, čo ho radí až na 150. miesto v počte absolvovanej minutáže všetkých ligistov. Má za sebou len šesť kompletných zápasov, no aj tak stihol nastrieľať 12 gólov. O tri menej ako takto pred rokom, keď bola jeho zápasová prax oveľa vyššia. Nie je vylúčené, že ďalšie ligové góly už v drese Slovana na jar nepridá...

Slovan nezničilo ani 35 zápasov

Za 5 mesiacov 35 zápasov! Belasí hrali súťažný zápas v priemere každý piaty deň. Ani brutálne nabitý program ich nezložil. Podobnú situáciu vlani nezvládla Trnava, keď po jeseni spadla až na 8. miesto. „Chlapci si zaslúžia obrovskú pochvalu. Keby takto nepracovali a nehrali srdcom, nevíťazili by v našej lige, lebo Dunajská Streda a Žilina sú silní súperi,“ podotkol tréner Ján Kozák.

ČO SKLAMALO

Liga ponúka málo reprezentantov

Nebyť legionárov, tak český tréner Pavel Hapal sotva zloží reprezentačné mužstvo. Fortuna liga stále ponúka málo adeptov na najcennejší seniorský dres. Jej stabilnými zástupcom je bratislavsko-žilinský tandem Dominik Greif – Róbert Boženík. V priebehu jesene sa raz ocitol v nominácii národného tímu aj obranca Dunajskej Stredy Kristián Koštrna. Slabá vizitka najvyššej súťaže pod Tatrami...

Otrasná domáca bilancia Ružomberka

Znie to neuveriteľne, ale Liptáci nevyhrali na svojom štadióne ligový zápas takmer 5 mesiacov. Naposledy sa im to podarilo 21. júla hneď v 1. kole, keď zdolali Nitru. Pod Čebraťom získali v deviatich zápasoch mizerných 8 bodov. „Doma sme zlyhali v efektivite. Je to asi daň za našu neskúsenosť. Nemôžeme sa však na ňu stále vyhovárať,“ povzdychol si tréner Ján Haspra.

Škandalózny záver derby Slovan - Trnava

Vášne a emócie v derby Slovan – Trnava prerástli až do nebezpečného vniknutia dvoch ľudí na ihrisko. Jeden z nich skopol cez sieť rumunského kapitána Spartaka Bogdana Mitreu. Oboch neskôr zadržala polícia. Od Slovana vyfasovali doživotný zákaz vstupu na zápasy belasých. Polícia oboch obvinila z výtržníctva a v prípade dokázania viny im hrozí basa na 3 roky.