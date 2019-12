Vianočné svetre spustili lavínu kritiky: Uvidíte ten detail, bude vám jasné, prečo ich stiahli z predaja

Tak toto nevyšlo! Na internetovej stránke amerického obchodného reťazca Walmart, ale aj na jeho regáloch v kamenných obchodoch, sa objavil vianočný sveter so Santa Clausom a kokaínom.

Vianočné oblečenie ide v tomto období na dračku. Obchodný reťazec nechcel zaostávať a do svojej ponuky prednedávnom zaradil svetre so Santa Clausom. Táto kolekcia mala byť žartovná, no nestretla sa s pochopením.

Na jednom svetri má Santa v ruke nástroj na šnupanie a pred sebou tri dávky bieleho prášku. Všetko ešte zhoršuje veľký nápis „Len nech sneží“, pričom v angličtine sa používa slovo sneh ako slangový výraz pre kokaín. Keď si reťazec chybu uvedomil, okamžite sa verejne ospravedlnil. „Výrobky sme z trhu odstránili a ospravedlňujeme sa za akékoľvek neúmyselné porušenie pravidiel,“ povedal hovorca reťazca.