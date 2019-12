Bizarný súdny spor o najdrahšie auto: Za Ferrari vysolil 44 miliónov eur, s týmto však nerátal

Bizarná súdna bitka o najdrahšie auto! Ferrari 250 GTO z roku 1962 vydražili vlani za 43,7 milióna eur. Nový majiteľ však zistil, že auto nemá originálnu prevodovku a snaží sa ju vysúdiť.

Slávne auto s výrobným číslom 3387GT je jedným z 39 kusov, ktoré vznikli v rokoch 1962 až 1964. Tento konkrétny kus získal aj viaceré úspechy na pretekoch. V auguste 2018 išiel do aukcie a dosiahol svetový rekord 43,7 mil. eur. Tento model je veľmi vyhľadávaný medzi zberateľmi a Ferrari 250 GTO je tak na viacerých priečkach v rebríčkoch najdrahších predaných áut. Nový majiteľ najdrahšieho vydraženého auta však dodatočne zistil nemilú vec – nie je v ňom pôvodná prevodovka, čo v jeho očiach cenu znižuje.

Americký zberateľ Bernard Carl sa preto obrátil na predajcu, ktorý dražbu sprostredkoval, aby mu originálny diel skúsil nájsť. Obchodník s veteránmi Gregor Fisken z Londýna ju aj skutočne našiel u iného amerického zberateľa. Ten je ochotný predať ju za 22 500 eur. Lenže to nie je všetko. Fisken a Carl sa pohádali o to, kto má zaplatiť za prepravu prevodovky. Fisken teraz na súde žiada, aby mu Carl zaplatil ešte pol milióna k cene Ferrari. Vraj sú to náklady spojené s hľadaním originálnej prevodovky. Nuž, drahé veci, drahé starosti...