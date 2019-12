Bondra utrpel hrozné zranenie: Reprezentanta museli operovať vo Washingtone

Slovenský hokejový útočník David Bondra bude najbližších štyri až šesť týždňov chýbať v zostave klubu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Červená hviezda Kchun-lun.

V minulotýždňovom sobotňajšom zápase na ľade Vladivostoku, ktorý čínsky tím prehral 4:5 po samostatných nájazdoch, utrpel 27-ročný účastník ostatných dvoch svetových šampionátov zlomeninu v oblasti ruky. Po stretnutí nepokračoval s výpravou do Chabarovska, ale odcestoval do Washingtonu, kde sa okamžite podrobil operácii.

V ruských médiach sa spočiatku objavili správy o tom, že by Bondra mohol vynechať zvyšok sezóny, ale napokon sa to nepotvrdilo. Rodák z Popradu zamieril do nadnárodnej súťaže v lete po tom, čo tri sezóny strávil v rodnom meste. V drese Kchun-lunu odohral doteraz osemnásť stretnutí, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Čínsky účastník KHL bojuje vo Východnej konferencii o účasť v play-off, momentálne mu patrí deviata priečka s rovnakým bodovým ziskom ako siedmy Novosibirsk a ôsmy Magnitogorsk.