V Messiho rodisku odhalili jeho dávne tajomstvá: Ako malý kradol citróny

Nemajú pravdu tí, čo tvrdia, že argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi, len čo sa naučil chodiť, začal hneď kopať do lopty. Futbal nebol pre malého Lea jediná obľúbená aktivita.

V susedstve štvrte La Bajada v jeho rodnom Rosariu sa ako dieťa preháňal na bicykli, staval pevnosti z kameňov a vetiev stromov a občas susedom potiahol zo záhrady citróny, aby si mohol vytlačiť džús. Tieto, ale aj množstvo iných príhod obsahuje výstava, ktorú zorganizovala radnica v Rosariu pri príležitosti 32. narodenín jedného zo svojich najväčších rodákov. Ten nedávno vyhral rekordnú šiestu Zlatú loptu určenú pre najlepšieho svetového futbalistu.

"Prehliadka príbehov z Messiho detstva je pre návštevníkov radnice zdarma a dokonca môžu mať k dispozícii aplikáciu s prekladom do niekoľkých jazykov. Celá projekcia obsahuje desať zastávok. Jednou z nich je aj Messiho rodný dom na Izraelskej ulici. Zatiahnuté závesy a nedotknuté zábradlie sú znakom toho, že tam dnes nikto nežije. Stále však patrí rodine Messiovcov," informuje agentúra AP.

Čo neponúka rodný dom svetoznámeho futbalistu, to vynahrádza jeho okolie. Chodníky vedúce k okolitým domom sú nastriekané v modrej a bielej farbe na znak argentínskych futbalových dresov, pod oknami nechýbajú portréty s usmievavým hráčom s číslom 10 na drese. Messiho susedia a priatelia po príchode návštevníkov neváhajú podeliť sa o zážitky a príbehy z detstva, ktoré strávili s budúcou svetovou hviezdou.

"Leo bol normálny chalan ako my ostatní. Jazdievali sme spolu na bicykloch a občas sa pri pádoch poriadne doudierali. Rovnako sme sa zabávali tým, že sme vrecúška naplnené vodou hádzali do autobusov," uviedol Diego Vallejos, ktorý je o rok starší ako Messi. Spolu chodievali do školy aj do klubu Abanderado Grandoli, kde sa Leo učil prvé futbalové finty a triky s loptou. Zatiaľ čo Messiho rodina nezdieľa nadšenie zo sprístupnenia časti súkromia z detstva futbalového velikána, zástupcovia radnice majú na to celkom iný názor. "Leo je rodák aj produkt Rosaria. Ľudia z tohto mesta, ale aj jeho návštevníci, majú právo poznať príbehy, ktoré sa za ním ukrývajú," myslí si Santiago Valenti z Turistickej agentúry v Rosariu, najväčšieho mesta provincie Santa Fe.

Lionel Messi sa narodil 24. júna 1987 v Garibalidiho nemocnici v Rosariu a v tomto meste približne 300 km severozápadne od Buenos Aires žil do roku 2000. Potom odišiel do Barcelony, kde v miestnom veľkoklube FCB dodnes udivuje svojimi futbalovými schopnosťami. V meste nedávno otvorili aj športové múzeum, ktoré ponúka interaktívne prehliadky nielen z futbalového života Messiho, ale aj ďalších známych miestnych športovcov - basketbalistov, boxerov či automobilových pretekárov. Messiho sekcia je uvedená mottom: "Všetko, čo som urobil, bolo pre futbal." Nachádzajú sa v nej dve veľkoplošné obrazovky s jeho gólmi a spomienkami jeho spoluhráčov.

"Nejde nám ani tak o pripomenutie jeho športových úspechov. Skôr chceme u ľudí vzbudiť záujem o poznanie jeho životnej cesty. Aby si uvedomili, čím všetkým si musí športovec prejsť, kým sa dostane na vrchol ľadovca vo svojom odvetví," uviedol koordinátor športového múzea Juan Echeverria.

Zástupcovia múzea kontaktovali Messiho otca, ktorý jeho zbierky rozšíril o viaceré artefakty z Leovho detstva. Jedným z nich je červené tričko s bielym golierom. Vedľa neho sa nachádza registračka na meno Lionel Messi ako člena futbalovej akadémie Newell´s Old Boys a jeho vysmiata fotka. Nasleduje video, ako chlapček v drese Newell´s Old Boys veselo dribluje s loptou a väčšina z jeho súperov sa len nechápavo prizerá. "Takto nejako sa to celé začalo," vravel Lisandro Conte, zamestnanec akadémie. Zároveň však dodal, že Messi nikdy nehral za Newell´s Old Boys v starších kategóriách. "V tom čase tam boli hráči, ktorým sa prognózovala väčšia futbalová budúcnosť. A stavilo sa na nich," vysvetlil Conte.

Messi sa napriek tomu vyjadril, že po skončení kariéry v FC Barcelona chce zamieriť do Argentíny a obliecť si na seba dres Newell´s Old Boys.