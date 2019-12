Po práci vo vinotéke presedlala na úplne iné remeslo: Silvia má čuch ako máloktorá žena!

Má čuch ako máloktorá žena! Silvia (32) z obce Dojč sa pred rokmi rozhodla urobiť radosť svojmu partnerovi. Chcela pre neho niečo výnimočné, preto sa rozhodla, že mu vyrobí na mieru jeho vlastnú vôňu. Vtedy ani len netušila, že táto vášeň ju prepadne až natoľko, že dnes učí vyrábať vône desiatky žien.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Silvia ešte donedávna pracovala vo vinotéke. "Nie, že by ma to nenapĺňalo, ale nebola to moja šálka kávy. Vždy som chcela robiť niečo kreatívne, niečo, čo ma bude napĺňať," rozpráva sympatická Silvia, ktorá popri práci začala vyrábať najskôr bižutériu. "Asi pred štyrmi rokmi som si našla partnera. Chcela som mu vyrobiť niečo, čo si len tak nikde nekúpi a čo bude jeho vlastné," hovorí. Jej začiatky boli veľmi opatrné. Nechcela nič umelé, len prírodné, tak začala s bylinkami i prírodnými a éterickými olejmi.

"Práve toto na nás pôsobí až na podvedomej úrovni. Rastlinky, z ktorých sú vyrobené vône, si nesú svoju energiu a práve tá môže dopomôcť v rôznych situáciách. Vhodne namiešaná vôňa môže pôsobiť ako relaxant, iná ako stimulant. Dokonca vyrábam aj vône do auta, aby sa vodiči mohli sústrediť," opisuje s tým, že skúša rôzne kombinácie a čaká na spätné reakcie od ľudí.

Ako to robí

"Namiešať si svoj vlastný parfém nie je náročné. Vyžaduje to však kreativitu a počas miešania sa otvoriť experimentovaniu a uvoľniť svoju intuíciu. Je však dôležité mať kvalitné éterické oleje. Ja mám aktuálne doma 300 rôznych vôní," usmieva sa žena, ktorá chce vytvoriť svoju značku. Silvia momentálne nepracuje a chce sa venovať už len vytváraniu nových vôní. Dokonca učí ženy namiešať si svoj parfém. Každá žena by mala vedieť, aká bylinka sa jej páči a podľa toho už každej Silvia rada a ochotne pomôže vytvoriť svoj očarujúci parfém. "Cena takého parfému na mieru sa pohybuje od 20 eur až do 45eur," dodáva. Priznáva však, že na začiatku to s tým mužským parfémom nebolo až také jednoduché. "Teraz ale stále a intenzívne pracujem aj na mužských vôňach, ktoré sú špecifeckejšie ako tie ženské," uzavrela Silvia.

Postup

1. Žena si vyberie svoju vôňu

2. Musí tam byť fixačná zložka, aby vydržala na koži

3. Kvety, drevo, byliny, levanduľa

4. Mieša sa to, aby to malo rovnomerné roztriedenie

5. Luhovať