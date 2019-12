Hasiči sa stali po zásahu v Prešove terčom kritiky: Šéf zboru vysvetlil, prečo nepoužili vrtuľník

Zásah v bytovom dome v Prešove, ktorý zničil výbuch plynu, bol bezprecedentný a veľmi zložitý, keďže explózia okamžite zničila všetky možné zásahové cesty.

Uviedol to v utorok pre médiá prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Nereča. Dodal, že doteraz sa na Slovensku nič podobné nestalo, zásah však hodnotil ako profesionálne zvládnutý. Podľa Nereču výbuch už prvých sekundách zničil všetky prirodzené zásahové koridory ako napríklad schodisko. Prví hasiči boli podľa Nereču na mieste do piatich minút od nahlásenia udalosti.

Podľa veliteľa zásahu Petra Bartoša po príchode na miesto prekážali hasičskej technike nielen zaparkované autá, ale aj viac ako trojtonové kusy betónu. Po vstupe do budovy hasiči zistili, že vstup na schodisko je zatarasený sutinami. Z budovy navyše naďalej padali trosky. Osoby v budove registrovali hasiči do desiateho poschodia, vyššie poschodia boli už v plameňoch. Pri zásahu podľa Bartoša nasadili aj plošinu, ktorá má za ideálnych okolností dosah 42 metrov. Bolo ju však možné nasadiť len z jednej strany budovy. „Technika je špičková,“ tvrdil Bartoš s tým, že problémom boli podmienky nasadenia ako nedostatok miesta alebo zlý podklad. Používanie výškových rebríkov tiež podľa hasičov komplikoval napríklad mrznúci dážď a hmla.

Ľudí z prvého a druhého poschodia evakuovali pomocou štandardných rebríkov, na vyššie poschodia sa následne dostali cez výťahovú šachtu, keďže schodisko bolo úplne zničené. Ľudí z vyšších poschodí evakuovali napríklad prostredníctvom spúšťacích košov. „Celkovo sme evakuovali 39 ľudí,“ povedal Bartoš s tým, že následne ešte budovu prezreli horskí záchranári. „Celý zásah bol odkomunikovaný s dvoma statikmi,“ uviedol.Dôvodom bolo napríklad to, že vietor z rotora by mohol rozdúchavať ohne, prípadne spôsobiť pády ďalších kusov betónu alebo železa. „Pre mňa to bol najťažší zásah, aký som kedy mal,“ zdôraznil Bartoš.

Sedem potvrdených obetí si vyžiadal piatkový výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci alebo horskí záchranári.