Rodinka z Oravy stelesňuje sen mnohých Slovákov: Vyrátali sme, ako vyžiť bez peňazí

Sen každého z nás! Rodina z Oravy žije realitu, po akej túžia viacerí – nemíňajú peniaze, ale špajzu majú plnú stále. Farmárska rodina obhospodaruje svoj statok celoročne nie len kvôli tomu, aby ušetrila, ale najmä preto, lebo si dokáže takto ľahšie zabezpečiť zdravšie mlieko, mäso, zeleninu a ovocie.

Rodina Jurkiová vyrátala, koľko potrebuje človek pôdy a statku na to, aby prežil a nemusel vôbec navštevovať supermarket, kde nestačí na prípravu dobrého obeda pre päťčlennú rodinu ani 50 eur. Farmárska rodina je známa na Orave i po celom Slovensku. Farmárčeniu sú oddaní a je to ich životný štýl.

„Vačšina žien si dnes predstavuje, že farmárka je žena, ktorá má hlinu za nechtami, mastné vlasy a poriadne hrubé lýtka, aby vydržala celý deň zohnutá kopať na poli zemiaky. To je ale mýtus. Farmárky dnes chodia ku kaderníkovi, majú urobené nechty, dokonca majú krajšiu a zdravšiu pleť plnú vitality, čo ich omladzuje a dodáva im šmrnc,“ hodnotí svoj život farmárka Darinka Jurkiová. Spolu s manželom Milanom majú tri deti, ktoré vychovávajú takisto k láske k farmárčeniu. Deti sa prác zúčastnujú radi a je to pre ne zážitok. „Sú viac späté s prírodou a sú šťastnejšie, zdravšie. Učíme ich žiť v symbióze s prírodou, myslím, že im to dáva viac vyrovnanosti ako ich rovesníkom z miest, ktorí poznajú len smartfóny a betón,“ hovorí gazdiná.

Ako matka troch detí vidí vo farmárčení a zveľaďovaní rodinnej farmy veľkú výhodu, pretože ak majú ísť deti do školy alebo do škôlky, nie je obmedzená časovo a môže ich ráno obstarať aj odprevadiť, čo sa odzrkadľuje na psychickej pohode detí. Tá je podľa Dariny na nezaplatenie. Rodinná firma vyhovuje aj hlave rodiny Milanovi, ktorý je rád, že nemusí cestovať za prácou do zahraničia a rodinu si uživí doma.

„Farmárčenie dnes uľahčujú stroje a mechanizácia, takže mnohé sa už s minulosťou porovnávať nedá. Farma je našim živobytím a dáva nám všetko, čo potrebujeme. Zostáva čas aj na ideály zlepšenia života farmára na Slovensku, ako je napríklad prenajímanie pôdy vlastníkmi,“ naráža na zákon, ktorý je v druhom čítaní v parlamente a ktorý prikazuje vlastníkom pôdy to, komu musia pôdu prenajať. Farmári to považujú za nebezpečné. Jurki bol zvolený za šéfa slovenských farmárov a z tejto pozície ľudí k farmárčeniu povzbudzuje. „Farmárčenie je životný štýl, návrat ku zdraviu a hodnotám. Tovar bude mať vždy vyššiu hodnotu ako peniaze,“ dodáva gazda, ktorý dokáže hospodáriť so ženou a deťmi tak, že si základné potraviny nemusí kupovať vôbec.

Vôbec nekupujú: vajíčka, mlieko, syr, maslo, mäso, zemiaky

Prikupujú: zeleninu, ovocie

Vymieňajú: mlieko, vajíčka

Vlastnia/chovajú: 20 kráv, 50 sliepok