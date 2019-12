Aj vaše dieťa odmieta poslúchať? TOP 9 viet, ktoré pomôžu každému rodičovi pri výchove

Rodičia to poznajú. Dieťa protestuje, nechce si upratať hračky, obliecť sa, nepočúva, čo mu matka alebo otec hovoria.

Deti si často presadzujú svoje, nechcú sa podriadiť rodičom alebo ich vôbec nepočúvajú. Potom vznikajú roztržky, nervózna matka alebo otec zvyšujú hlas...

Existujú však správne zvolené slová, ktoré dieťa pozitívne ovplyvnia, ak práve odporuje. Prečítajte si tipy portálu brightside.me, ktoré pomôžu zvládnuť nechcené správanie sa u detí v každodennom živote.

1. Ak vaše dieťa odmieta jesť, motivujte ho napríklad vetou: "Ty si dobrý jedák!" Je dobré dieťa povzbudiť namiesto kritiky, že je vyberavé.

2. Ak vaše dieťa nechce upratať izbu, povezte mu: "Chceš to urobiť sám, alebo by si chcel pomôcť?" Vety typu: "Urob to okamžite!", "Povedala som ti to už niekoľkokrát!" dieťa sotva motivujú. Lepšie je dať im možnosť voľby a netlačiť na ne.

3. Ak potrebujete odísť z domu, no vaše dieťa sa k tomu nemá, povedzte mu: "Ideme hneď, alebo pôjdeme o 10 minút?" Zabráňte frustrácii a nervozite, upokojte sa a opýtajte sa ho to pekne.

4. Ak vaše dieťa nechce počúvať, povedzte mu: "Tuším si príliš unavený na to, aby si dnes išiel von." Hovorte svojim deťom to, ako si vysvetľujete ich správanie.

5. Ak chce vaše dieťa ešte jednu hračku, povedzte mu: "Napíšeme túto hračku do zoznamu narodeninových želaní."

6. Ak vaše dieťa na stole vždy necháva špinavý riad, povedzte mu: "Mohol by si to, prosím, vložiť do umývačky?" Je lepšie hovoriť s deťmi v pozitívnom duchu, ako im niečo zakazovať alebo prikazovať.

7. Ak dieťa konečne urobí to, čo ste od neho chceli, pochváľte ho: "Ďakujem, že počúvaš, dnes si veľmi dobrý!"

8. Ak chcete u dieťaťa zvýšiť sebaúctu, oceňte, keď sa mu niečo podarí, hoci len poskladať kocky: "Dokázal si to úplne sám!"

9. Ukážte svoju lásku, aj keď vaše dieťa nepočúva: "Ľúbim ťa, nech sa deje čokoľvek," "Páči sa mi, keď..."