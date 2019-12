Smutná správa: Speváčka zo skupiny Roxette zomrela!

Švédska speváčka Marie Fredriksson, známa z dua Roxette, zomrela vo veku 61 rokov.

Informoval o tom švédsky denník Express. Speváčka zomrela v pondelok ráno na následky ťažkého boja s rakovinou. ,,S obrovským smútkom oznamujeme, že jedna z našich najväčších a najobdivovanejších umelkýň zomrela. Za Marie Fredriksson smútia najviac jej manžel Mikael Bolyos a ich dve deti,“ informuje Express.

Duo Roxette tvorila speváčka od roku 1986 s Perom Gessiem. Ich najznámejšie hity sú It must have been love, Listen to your heart či The Look. Pera správa hlboko zasiahla. ,,Posielam všetku moju lásku tebe a tvojej rodine. Nič už nebude ako predtým,“ cituje ho portál Mirror.

V roku 2002 speváčke diagnostikovali zhubný nádor na mozgu. Lekári jej nádor vyoperovali, potom musela absolvovať ožarovanie a chemoterapiu. Náročná liečba sa na Marii podpísala, oslepla na jedno oko a prišla o schopnosť čítať. Zoslabnutá speváčka mala tiež problémy s chôdzou. Roxette mali niekoľko rokov pauzu, v roku 2011 opäť vyšli na turné.

Marie spievala v roku 2010 na svadbe švédskej princeznej Victorie a neskôr na na svadbe princezej Madeleine v roku 2013. V roku 2016 na odporúčanie lekárov hudobnú kariéru úplne ukončila. Express informuje, že hviezdu chcú blízki pochovať v tichosti v kruhu rodiny. Marie mala s manželom dcéru Inez Josefin (26) a syna Oscara (23).