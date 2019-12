Dominika Gottová túži v Česku začať odznova: Zo slov, čo chce jej manžel urobiť, má hrôzu!

Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) žila dlhé roky vo Fínsku, kde sa vydala za hudobníka Tima Tolkkiho (53).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Manželstvo Dominiky (43) bolo už dlho v problémoch, ona sama bojovala so závislosťou od liekov a alkoholu, tomu holduje aj jej muž. Timo má tiež maniodepresiu a spoločne čelili finančnými problémom. Teraz však prišla posledná kvapka. Ako píše Blesk, hudobník začal Gottovu dcéru podvádzať a oberať o peniaze.

Dominika z Fínska následne ušla, autom pre ňu prišiel kamarát. V rodnej krajine chce začať nový život, stihla už napríklad zasadnúť do poroty súťaže Miss Junior. Lenže Timov pomer s mladou Mexičankou, s ktorou ho mala Dominika pristihnúť pri súloži, skončil a on na sociálnej sieti ohlásil, že chce ísť za svojou zákonitou do Česka! ,,Letím za ňou do Prahy,“ povedal. ,,Hovoril som s ňou a chce ma naspäť,“ tvrdí Timo. Ako píše Blesk, z jeho nápadu má Dominika hrôzu.

,,Začínam za pomoci priateľov nový život a on chce prísť a všetko zničiť,“ povedala denníku v slzách. ,,Nechcem ho tu, vôbec ma nezaujíma a ak naozaj priletí, tak sa s ním v žiadnom prípade nemienim stretnúť. Mal by sa liečiť, žije v bludoch. Je mi ho veľmi ľúto a 19 rokov sa nedá len tak vymazať. Byť s ním ale už nechcem a v Prahe naňho rozhodne nečakám. Klame,“ vyjadrila sa dcéra legendárneho speváka.

Z jej návratu má obrovskú radosť jej mama, bývalá baletka Antonie Zacpalová. ,,Som naozaj rada, že je späť. Prvých 10 rokov Dominikinho manželstva bolo šťastných, potom sa to ale zlomilo a ja som si priala, aby išli od seba. Dostáva teraz od života obrovskú šancu a vidím na nej, že je rozhodnutá sa jej chopiť,“ cituje ju Blesk.