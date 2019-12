Fotka čerstvej mamičky obletela svet: Katie popísala prvé dni po pôrode, ženy jej tlieskajú

Žena zverejnila veľmi úprimný príspevok o tom, ako sa cítila v pozícii čerstvej matky.

Katie Bowman (29) je matka troch detí, blogerka a kaderníčka v jednom. Na Facebooku popísala realitu prvých dní po pôrode, za čo si vyslúžila tisícky lajkov a zdieľaní.

"Toto som ja, zhruba 24 hodín po pôrode môjho najstaršieho dieťaťa. Nemám potuchy, kto urobil tú fotku, ale pravdepodobne z nej viete odčítať, ako sa cítim.

Jeden alebo dva dni. Je to príliš veľa? Jeden alebo dva dni súkromia pre čerstvú mamu, ktorá sa vyrovnáva so skutočnosťou, že dala život drobnej ľudskej bytosti. Jeden alebo dva dni, kým sa konečne osprchuje, umyje telo od potu a krvi, naučí sa dojčiť a pokúsi sa trochu vyspať, lebo je vyčerpaná.

Krátko predtým, ako ste sa zo dňa na deň stali matkou, prešli ste jedným z najbolestivejších, najvyčerpávajúcich zážitkov vo vašom živote. Pôrod. Poslednou vecou, ​​ktorú potom chcete, je, aby každý bombardoval vašu izbu skôr, ako ste mali dokonca šancu sa zotaviť.

Všetko vás bolí. Ťažko sa cítite pohodlne na tej tvrdej nemocničnej posteli, pretože žiadna poloha vám nevyhovuje. Sotva si môžete sadnúť, postaviť sa, ľahnúť si alebo chodiť. Úprimne povedané, moja vagína ma bolela ešte 2 až 3 týždne. Kedy sa máte dať dokopy, keď je vaša izba plná návštevníkov?

Každý je nadšený, že má fotografiu s bábätkom, no vy ako jeho mama sa ani nedostanete k tomu, aby ste si so svojím dieťaťom urobili fotku. Každý sa chce chváliť tým, že novorodenca videl do 24 hodín. Jednoducho, musia uspokojiť svoju potrebu držať ho. Ak im nedovolíte, aby vás navštívili v nemocnici, ste sebecká, háklivá, kráľovná drámy.

Potom ľudia začnú komentovať: "Teraz vyzeráš iba na štvrtý mesiac tehotenstva“ alebo „Vyzeráš unavená". Je podľa vás v poriadku komentovať vzhľad čerstvej matky?

Tento príspevok je o návštevníkoch, ktorí nemôžu počkať aspoň jeden alebo dva dni, kým sa trochu zotavíte po pôrode. Som šťastná za ľudí, ktorí sa nevedeli dočkať, kým uvidia naše dieťa, ktorí chceli byť súčasťou nového života, no uvedomila som si, aké je ťažké povedať im, aby chvíľu s návštevou počkali. "Bude to len rýchla návšteva," hovorili a ja som bola príliš unavená na to, aby som sa s nimi hádala.

Keď nabudúce niekto, koho poznáte, porodí dieťa, nezabudnite, aká unavená je čerstvá mama. Viem, že ste nadšení, ale nezabudnite, že nemáte právo navštíviť bábo, je to privilégium."