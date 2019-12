Príroda sa zbláznila: Kým zvyšok Slovenska ešte pokrýval sneh, Dušan z Považskej Bystrice objavil toto!

Celé naopak! Keď Slovensko začiatkom decembra pokryla prvá snehová perina, nikomu by ani nenapadlo, že sa vonku zakrátko objavia aj znaky jari.

Po tom, čo sa Slováci konečne dočkali prvého snehu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Vianoc, prekvapil čitateľa Dušana nezvyklý zjav. Hoci je december, stromy v okolí sídliska v Považskej Bystrici zareagovali na hrejivé lúče slnka a rozkvitli. "Zima v Považskej Bystrici. Takto krásne nám kvitnú stromy. Fotené 3.12.2019," napísal k záberu, ktorý pripomína napoly jar aj zimu. Namiesto Vianoc to v jeho bydlisku vyzeralo skôr na prichádzajúcu jar!

Počasie na utorok

Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Oblačno až zamračené, na východe sneženie. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené, sneženie, najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.