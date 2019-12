Po rokoch v hudobnej brandži vydáva Čekovský vlastný album: Hneď prvá skladba fanúšikom ulahodí

To, na čo sa dlho čakalo je konečne tu! Hudobník Marián Čekovský je na scéne už niekoľko rokov, no doposiaľ nevydal žiadny vlastný album. Ten uzrel svetlo sveta až teraz a nesie netradičný názov Best on. O tom, že je sa na čo tešiť svedčí aj fakt, že Čekovský prizval na spoluprácu množstvo zvučných mien. Malú chuťovku poodhalil aj samotný muzikant.