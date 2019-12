Putin sa stretnutí so Zelenským: Popri zavádzaní prímeria by sa mali prijímať aj reformy

Dosahovanie prímeria na východe Ukrajiny by malo byť časovo zosúladený s postupom Kyjeva pri vykonávaní politických reforiem, ktoré predpokladajú dohody o riešení konfliktu v Donbase, uzavreté v roku 2015 v Minsku.

Ruský prezident Vladimir Putin to vyhlásil v Paríži, kde sa v pondelok zúčastnil na summite tzv. normandskej štvorky. Jeho slová citovala tlačová agentúra TASS. "Je potrebné zosynchronizovať proces dosahovania prímeria s implementáciou politických reforiem na Ukrajine, s ktorými počítajú minské dohody. Predovšetkým hovoríme o dodatkoch k ústave krajiny, ktoré budú na trvalej báze upravovať osobitný štatút Donbasu," povedal šéf Kremľa.

Putin tiež požaduje dodatky k ukrajinskej ústave, ktoré by umožnili realizáciu tzv. Steinmeierovho plánu plnenia minských dohôd, nazvaného podľa bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí a dnešného prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. "Nemali by sme odkladať ani plnenie ďalších záväzkov, ako je amnestia a zákaz stíhania jednotlivcov, ktorí boli zapojení do udalostí na juhovýchode krajiny," dodal.

Lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka sa v Paríži dohodli okrem iného na plnohodnotnom uplatnení prímeria medzi stranami východoukrajinského konfliktu do konca tohto roka. Dospeli tiež k dohode o výmene zajatcov a ďalšom odsune síl z frontovej línie. Súčasťou summitu bolo prvé dvojstranné rokovanie Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý sa ujal funkcie v máji tohto roka.