Totálny kolaps v rannej špičke: Zo Šamorína do Bratislavy 3 hodiny!

Katastrofa! Inak sa cestovanie do hlavného mesta v pondelok ráno nazvať ani nedalo.

Po uzavretí Vinohradníckej ulice, pre vodičov známejšej ako „Opilecká“, a cesty II/572 z Mostu pri Bratislave do Vrakune nastal totálny kolaps. Obmedzenia súvisia s výstavbou obchvatu D4/R7 a vodičom ostal už iba obchvat Mostu pri Bratislave a cesta zo Šamorína do Podunajských Biskupíc. Ranné cestovanie do práce či školy sa tak pre šoférov stalo ozajstnou skúškou nervov. Redaktorom Nového Času trvalo až 3 hodiny, kým sa zo Šamorína dostali do redakcie na Prievozskej ulici.

Uzávera obidvoch ciest sa dotkla najmä obyvateľov z obcí Miloslavov, Studené, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Kvetoslavov či Štvrtok na Ostrove. Vodiči, ktorí odtiaľ cestujú, využívajú buď obchvat Mosta pri Bratislave, alebo cestu zo Šamorína. Ak doteraz cesta trvala maximálne hodinu a pol, v pondelok mali vodiči rekordné meškania. Nový Čas si vyskúšal cestu zo Šamorína.

Vyštartovali sme o 7. hodine. Po troch kilometroch v asi 60-kilometrovej rýchlosti, sme pre obrovský počet áut zastali v zápche. Nedostali sme sa ani do Dunajskej Lužnej, ktorá je vzdialená od Šamorína iba 7 km. Na jednom mieste sme bez pohnutia stáli viac ako 20 minút. Následne sme sa posunuli o pár metrov a opäť nasledovalo takmer 25 minút státia. Vodiči, ktorí tadiaľto pravidelne jazdia, vedia, že problémový uzol sa nachádza v časti Dunajskej Lužnej zvanej Nové Košariská. Tam sa na hlavnú cestu pripájajú v jednom mieste dve vedľajšie cesty, ktoré boli beznádejne preplnené. „Doteraz sa tadiaľ dalo prejsť, aj keď to trvalo, ale bolo to znesiteľné,“ prezradila Eva (40) z Kvetoslavova, ktorá takto jazdí každý deň. Najprv odvezie do škôlky syna a potom ide do práce. Dnes ho však viezla k doktorovi.

Všade samé zápchy

Keď sme sa dostali cez Nové Košariská, chvíľu to vyzeralo, že sa pohneme. Opak bol pravdou. Nasledovala viac ako 20-minútová „pauza“ pred Rovinkou. Tri po sebe nasledujúce semafory s tlačidlom pre chodcov vodičov tiež oberajú o nervy. „Mali by tam dať policajtov. Tie semafory to iba zhoršujú,“ sťažovala sa ďalšia pani v aute. Cez Rovinku, ako aj provizórny nadjazd za obcou sme sa posúvali krokom. Keď ním prejdete, máte k dispozícii dva pruhy a možno dva kilometre jazdy rýchlosťou 20 km/h. Potom vodičov opäť zdržia semafory a stojace autá na Ulici Svornosti, kde bolo doteraz asi polhodinové zdržanie. V pondelok vodiči stáli v zápche takmer hodinu. Pri obchodnom reťazci na križovatke Gagarinova - Slovnaftská sme sa opäť stretli s Evou a jej synčekom. „Musela som zastať v obchode a kúpiť mu niečo jesť a piť! Vedela som, že to bude zlé, ale až tak!“ rozhorčila sa. Cesta cez Slovnaft bola plná aj doposiaľ, ale vodiči sa tam zdržali maximálne 25 minút. V pondelok sme si však medzi každým posunutím o pár metrov postáli 10 minút. Spolu teda vyše hodiny! Do redakcie Nového Času na Prievozskej ulici sme zo Šamorína dorazili po takmer troch hodinách. Tento stav bude trvať pol roka.