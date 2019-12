Mŕtvy mladík z námestia SNP: Nikolu († 22) videli s týmito mužmi

Ako sa to mohlo stať? Na Námestí SNP vyhasol v nedeľu v skorých ranných hodinách život muža balkánskeho pôvodu.

Nikola († 22) po útoku zatiaľ neznámeho páchateľa utrpel zranenia, ktorým podľahol a polícia po páchateľovi intenzívne pátra. Správu, že na zemi pred budovou Hlavnej pošty leží muž v bezvedomí, dostala polícia približne o 5.00 hod. Na miesto prišla sanitka a napriek veľkej snahe sa muža nepodarilo zachrániť.

Zatiaľ neznámy páchateľ mal podľa polície po konflikte napadnúť Nikolu, ktorý na mieste následkom útoku podľahol. „Vyšetrovateľ vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. V rámci vyšetrovania bol zabezpečený kamerový záznam, ktorý zobrazuje priebeh udalosti,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Policajti sa preto obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na záberoch. „Muži, po ktorých totožnosti policajti pátrajú, by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu, malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov,“ uzavrela Mihalíková.