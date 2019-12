Riaditeľka základnej školy podnikla simulovaný teroristický útok, žiakov vystavila traume: Prišla o funkciu

Riaditeľka základnej školy na severovýchode Poľska, ktorá v novembri zorganizovala cvičenie pre prípad teroristického útoku, prišla o svoju funkciu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie úrady.

Riaditeľka školy v meste Barczewo si najala súkromnú bezpečnostnú firmu, ktorá pre školákov podnikla simulovaný teroristický útok. Žiakov ani učiteľov však dopredu nevarovala. Mnoho žiakov vo veku od 10 do 14 rokov spanikárilo alebo sa rozplakalo, keď maskovaní muži so zbraňami vtrhli 14. novembra do budovy školy, pričom počas útoku hádzali ohlušujúce granáty.

Starosta Barczewa Andrzej Maciejewski povedal, že riaditeľka vystavila školákov zbytočnej traume. V liste adresovanom miestnym vzdelávacím inštitúciám Maciejewski uviedol, že riaditeľka neposkytla traumatizovaným deťom psychologické poradenstvo a požiadal o jej prepustenie, k čomu došlo 29. novembra.Firma, ktorá uskutočnila zmienený simulovaný útok, uviedla, že muži, ktorí ho podnikli, nevedeli, že deti neboli včas upozornené. Podľa niektorých rodičov sa ich deti stále boja vrátiť do školy a potrebujú pomoc psychológov.